Sonia Takata será professora na Le Cordon Bleu

Desde que saiu do B Hotel, a confeiteira Sonia Takata vinha se dedicando exclusivamente às aulas no Senac, atividade que já desenvolvia antes de assumir aquele posto. Agora, toda a expertise que a fez alcançar uma das vagas para representar o Brasil na Copa do Mundo de Confeitaria na França, em 2019, será repassada aos alunos da Le Cordon Bleu de São Paulo.

Sonia foi escolhida como professora depois de passar por entrevistas e um teste que envolveu a reprodução do bolo Alhambra, receita tradicional da escola francesa, e a criação de outras três sobremesas inspiradas no Verão, Primavera e Outono.

“Foi uma prova bem difícil, mas deu tudo certo”, conta ela, que voltará à cidade natal. Antes disso, porém, a chef parte em uma viagem de pesquisa e autoconhecimento por países asiáticos.