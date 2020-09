Salton comemora 110 anos e sete medalhas nos EUA

PUBLICIDADE

A vinícola Salton está celebrando seus 110 anos e não poderia ter presente melhor do que o reconhecimento em concursos internacionais. Na última semana, foram sete medalhas conquistadas no Sommerliers Choice Awards 2020, ocorrido nos Estados Unidos.

A avaliação, realizada por profissionais de bares e restaurantes condecorou, com 92 pontos de medalha de ouro, o Salton Brut Rosé (foto), elaborado com Chardonnay e Pinot Noir da Serra Gaúcha. O Alma Brut, desenvolvido com exclusividade para o mercado americano levou a prata, assim como o Ouro Brut, o Evidence, o Espumante Moscatel, o Séries Rosé Brut e o Séries Moscatel.

Conheça um pouco da história da vinícola no documentário lançado para comemorar os 110 anos da empresa.

Mercado

Líder no mercado nacional de espumantes há 15 anos, a Salton chegou ao posto de número 1 entre as marcas de vinhos mais reconhecidas no Brasil, de acordo com a pesquisa Global Wine Brand Power da Wine Intelligence. A empresa tem 33% de market share neste segmento, segundo dados da Nielsen.

No primeiro semestre de 2020, a vinícola de Bento Gonçalves registrou um crescimento de 30% nas exportações de seus vinhos e espumantes, em relação ao mesmo período em 2019. Isso se deve a um investimento realizado desde 2017, para manter uma equipe local nos EUA. As 800 mil garrafas exportadas em 2019 chegaram ainda a países da Ásia, Europa, África e Américas. Em Brasília, os rótulos podem ser encontrados na SuperAdega.

Diversificação

Na última década a Salton vem se firmando como uma empresa com diferentes frentes de negócios, incluindo, além dos vinhos, bebidas não-alcoólicas como chás com suco de uva, destilados como o gin e empreendimentos com enfoque turístico. A empresa encerrou 2019 com 36,8 milhões de garrafas vendidas e um crescimento de 17,5% no faturamento em relação ao ano anterior. Os espumantes representam 41% de sua receita, seguidos dos destilados, com 24%, vinhos, com 22%, e não-alcoólicos, com 13%.

A Salton também aposta no mercado premium. Tanto que em 2018, lançou a Domenico, primeira marca-conceito da vinícola, fruto de um trabalho iniciado há cerca de 10 anos. O novo braço da empresa revela um desejo de experimentação motivado pela busca de uma identidade singular para o vinho e o espumante brasileiros.

A linha conta com os rótulos Campanha, elaborado a partir de uvas Marselan e Tannat; e Giornata, prosecco que simboliza a trajetória da vinícola, elaborado a partir dos melhores cachos das uvas de produtores selecionados através de um trabalho de rastreabilidade iniciado em 2004. Para chegar até aqui, entretanto, a Salton vem reinventando-se década após década sem nunca deixar de lado sua tradição.