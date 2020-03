Roadshow apresenta vinhos portugueses em Brasília

PUBLICIDADE 

Produtores de vinhos portugueses se encontram com o público de Brasília, no dia 3 de abril, para o Roadshow 2020. O evento, no hotel Windsor Brasilia, começa às 18h30 para o público, e 16h para os profissionais do setor.

São 230 rótulos, produzidos com uvas tintas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Trincadeira, Aragonez, Syrah, Baga e Castelão. Já as castas brancas mais utilizadas são a Alvarinho, Arinto, Antão Vaz, Viosinho, Verdelho, Encruzado e Fernão Pires.



Aguarde por bons vinhos das vinícolas Aveleda, Pathernos-Winemaker, Jean-Hugues Gros Wines Unip Lda, Casa Clara, Casa Relvas, Casa Santos Lima, Carmim, Global Wines, Quinta do Paral, José Maria da Fonseca, Quinta do Vallado, Dona Maria – Julio Bastos, Quinta de S. Sebastião, Quinta das Arcas, Quinta dos Avidagos, D’Alegria Vinhos, Quiz Wines & Spirits, Monte da Ravasqueira, Quinta do Portal, Sogrape Vinhos S.A., Quinta do Crasto, Esporão e Cartuxa – Fundação Eugenio de Almeida.



Ao mesmo tempo em que acontecem as degustações, também haverá um Wine Game, com três mesas nas quais os participantes terão a missão de identificar os principais aromas do vinho, regiões e as uvas presentes em cada vinho. Os vencedores receberão brinde. Não haverá apostas em dinheiro.



Serviço:

Roadshow Portugal 2020

Dia 3 de abril, no Windsor Plaza Brasília (SHS Qd 05, BL H)

Convites pelo Sympla