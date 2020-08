PUBLICIDADE

A retomada dos negócios de alimentação fora do lar será o tema principal do Congresso da Abrasel e do Mesa Ao Vivo Brasília, eventos que já fazem parte do calendário da cidade há nove anos. Em 2020, a programação será digital por conta da pandemia da covid-19, e vai de 26 a 28 de agosto, com palestras, painéis e as aulas com receitas de grandes chefs.

Todo o conteúdo poderá ser acessado de forma gratuita, de qualquer lugar do mundo, com a segurança e o conforto do lar. Esta edição contará com Janaina Rueda (Bar da Dona Onça – SP); Elia Schramm (Grupo 14ZERO3-RJ); Viko Tangoda (SP); Ivan Achcar (EGG-SP); Pedro Artagão (Grupo Irajá), Lia Quinderé (CE) e Facundo Guerra (Bar dos Arcos – SP).

De Brasília, estarão compartilhando suas dicas e receitas os chefs Gil Guimarães (Baco e Parrilla Burger), Giovanni Renê (Genése ), Eduardo Nobre (IVV Swine Bar), Guillaume Petitgas (La Boulangerie), André Castro (Authoral), entre outros.

As inscrições podem ser realizadas no site www.congressoabrasel.com.br.

Menu especial

Para celebrar o Congresso da Abrasel e o Mesa Ao Vivo Brasília, o restaurante Universal terá um menu especial de 26 a 28, no almoço e jantar.

Elaborado pelas chefs Mara Alcamim e Tereza Paim, do Casa de Tereza de Salvador, o cardápio começa com pudim de siri, passa pelo bobó de camarão e é finalizado com tortinha de cacau com calda de frutas vermelhas. O menu completo sai a R$ 159, mas é possível optar somente o prato principal por R$ 98.

Também pode ser consumido no local ou pedido via aplicativos de entrega. Os compradores terão acesso a uma live exclusiva com as chefs no dia 28, às 20h. Informações: 3443-2089.