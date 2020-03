Restaurante Così adia jantar com Jefferson Rueda

PUBLICIDADE 

Em observância a todos os esforços que vêm sendo realizados para evitar a disseminação do coronavírus no país, o restaurante Così Brasília decidiu adiar o jantar com o chef da Casa do Porco, Jefferson Rueda.

O evento em questão seria realizado nessa quarta-feira, dia 18 de março, para menos de 100 pessoas. Os convites já haviam sido todos vendidos antecipadamente. A casa infomou , via assessoria de imprensa, que devolverá os valores pagos aos clientes e que realizará o jantar quando a situação estiver normalizada.

Leia a íntegra da nota

O restaurante Così Brasília comunica o adiamento do jantar a quatro mãos com o chef da casa, Renato Carioni, e o premiado chef da Casa do Porco Bar e Bar da Dona Onça, Jefferson Rueda, de São Paulo, previsto para esta quarta-feira, dia 18 de março.

A decisão objetiva respaldar a responsabilidade de todos nós brasileiros em ações para contenção do avanço do coronavírus (COVID-19) no país, mesmo sendo o referido jantar – tão aguardado por nossos clientes – um evento para menos de cem pessoas, dentro das orientações estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Contamos com a compreensão dos nossos clientes e parceiros que, temos certeza, compartilham conosco desta decisão

Informamos, ainda, que o jantar irá acontecer em data futura, tão logo ele possa ser realizado com segurança, e que nesta segunda-feira, 16, entraremos em contato com os clientes que realizaram o pagamento prévio para informações sobre ressarcimento do mesmo.

Cordialmente,

Così Brasília