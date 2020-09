PUBLICIDADE

O chef Thiago Paraíso conta com um reforço de responsa na cozinha de seu novo Ouriço, instalado na comercial da 405 Sul e em funcionamento desde a última quinta-feira (4/9).

Com experiência acumulada no Aguavit, do chef Simon Lau, e no bistrô da importadora Grand Cru, e passagem pelo Noma, Alexandre Aroucha e Leônidas Neto estão ao lado de Paraíso no empreendimento.

O novo Ouriço

O menu da nova versão do Ouriço tem pratos já conhecidos do repertório de Paraíso. Leia-se aí tartar de atum com teriyaki de pitanga e palha de mandioquinha (R$ 45); o carpaccio de vieiras com azeite cítrico e crispy de cebola (R$ 67) e a casquinha de siri (R$ 26). A banana da terra aparece em duas entrada: mini espetinho de carne de sol da casa com tartare da fruta (R$ 26) no dadinho com parmesão, coco, charque e melaço (R$ 32).

Nos principais, algumas novidades são a lagosta em manteiga de alho, limão e pimenta dedo de moça, mousseline de batata, tomate seco e salsa (R$ 107); os camarões grelhados sobre risoto ao bisque de camarões e pomodoro da

casa (R$ 84) e o atum semicru, purê de mandioquinha, legumes tostados e teriyaki de pitanga (R$ 89).

Para compartilhar

A tendência surf ´n´turff aparece nos camarões grelhados em azeite de ervas e limão sobre risoto de rabada com agrião (R$ 89); no chorizo com camarões grelhados ao chimichurri da casa, servidos com salada de batata e farofa; e nos camarões empanados, com arroz de nata, charque, queijo coalho tostado e rapadura. Esses dois últimos saem a R$ 145 e são para compartilhar.

Ainda há outras opções para mais de uma pessoa, como a costela de porco braseada com molho de jabuticaba e batatas gratinadas (R$ 112) e a parmegiana de filé sobre linguine a pomodoro da casa (R$ 99), além das moquecas de frutos do mar (R$ 130); camarão (R$ 140); pirarucu (R$ 95); lagosta (R$245) e de banana da terra (R$ 89), entre outras.

Nos doces, segue em cartaz o Pudim da Bisa, um dos melhores que eu já comi na cidade (R$ 24). Outras opções são o semifredo de abacaxi com maracujá, manjericão, baba de moça e crocante de baunilha (R$ 26) e a cuca de banana com gelato de doce de leite, nozes caramelizadas e creme anglaise (R$ 29).

Confira o menu completo em primeira mão

Vale lembrar que o serviço de delivery continua funcionando para aqueles clientes que ainda não se sentem seguros para sair de casa. Para os que quiserem conhecer a casa in loco, é necessário salientar que todos os protocolos de segurança estarão sendo seguidos pelos proprietários e colaboradores.

Ambiente

A nova casa terá mais lugares que a anterior, que funcionava na QI 21, do Lago Sul, e uma fachada imponente no centro da Rua dos Restaurantes. O projeto das irmãs Luciana e Daniela Monteiro e de Amanda Garcia está lindíssimo, com muitas referências a praias e elementos do mar. Eu já amei o piso que emula a espuma da onda quebrando na areia.

