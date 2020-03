Receita da Lu Barbo: panqueca de carne

PUBLICIDADE 

Olá, olá! Para te ajudar a passar por essa quarentena, vou compartilhar aqui a minha receitinha de panqueca, que é bem simples de fazer e alimenta bastante. Lembre-se de que cozinhar é um ato de amor. Anota aí: ⠀

Panqueca da Lu Barbo



Ingredientes:

Massa

1 ½ xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos

Sal a gosto

Azeite para untar a frigideira

Recheio

500g de carne moída (ou frango picadinho)

1 cebola média

2 dente de alho

3 tomates madudros

1 pote de molho de tomate ou pomodoro pelatti

Páprica (opcional)

Salsinha e cebolinha a gosto

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Queijo de preferência para finalizar

Modo de preparo⠀

Massa:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador ou numa tigela e bata até ficar homogêneo.

Unte a frigideira e coloque um pouco da massa, o suficiente para cobrir o fundo.

Deixe dourar e vire para dourar do outro lado.

Faça isso até acabar a massa.

Reserve.

Recheio:

Refogue a cebola cortada em cubinhos.

Quando murchar, coloque o alho e refogue até dourar.

Acrescente a carne e deixe refogar até dourar.

Junte os tomates picados, sem sementes.

Tempere com sal, pimenta, páprica e o que mais desejar.

Junte o molho de tomates

Deixe reduzir até o molho atingir uma consistência mais cremosa.

Desligue o fogo.

Montagem

Pegue um disco de panqueca e coloque um pouco do recheio próximo a uma borda.

Enrole e disponha num refratário que possa ir ao forno.

Repita esse passo até enrolar todos os discos.

Coloque o que restou do molho por cima.

Cubra com queijo.

Leve ao forno para derreter e dourar o queijo.

Retire e sirva.