Rapport se muda para a Asa Norte, em fevereiro

O Rapport Café passa por um momento de transição, tendo em vista que está de mudança para o bloco B, da 412 Norte. Enquanto a nova loja não abre, o que deve acontecer somente em 4 de fevereiro, a casa está com horário diferenciado na 201 Sul, de segunda a sexta, das 10h às 22h.

No novo endereço, a proposta segue a mesma, com a comfort food da chef Marina Frias, cafés selecionados e vinhos. “Estamos trabalhando no menu, que continuará com pratos executivos, mas também virá com receitas para compartilhar. Aos fins de semana, queremos focar no brunch”, conta ela.

A ideia, segundo Marina, é ter uma experiência mais qualificada e que atinja um público mais diversificado. Desejamos sucesso na nova casa.

