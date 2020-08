Quermesse do Templo Shin Budista será on-line

PUBLICIDADE

A 47ª edição da Quermesse do TemploShin Budista será diferente em 2020. Mais do que apresentações culturais transmitidas pelo Youtube, a programação também terá a gastronomia do país em evidência. As encomendas podem ser feitas por plataforma específica, para retirada nos templos da Asa Sul e de Águas Claras.

“A Quermesse é uma homenagem aos antepassados, agradecimento à vida e à natureza, confraternização comunitária. É um evento que celebra a vida e estreitar laços de amizade, além de ser a principal fonte para manter as atividades do Templo. O tema desse ano é ‘Toda Vida é Preciosa’. Para o Budismo, todas as formas de vida são interdependentes, uma não existe sem a outra, se uma sofre, todos sofremos. Queremos lembrar o quanto a vida é preciosa e precisa ser bem cuidada.”, explica o Monge Sato.

Pedidos

As opções, como udon, yakisoba, sushi e sashimi, estarão disponíveis no site http://quermessefood.com.br/, com valores a partir de R$ 7,90. Os pedidos podem ser feitosem todos os sábados de agosto, das 10h30 a 22h30.

Uma das opções para se deliciar é o Combo 3 (R$48,90) com duas unidades harumaki ao molho agridoce, um yakisoba de carne e frango e um harumaki de banana com chocolate. Outra opção é o Temaki de Salmão (R$22,90), elaborado com arroz, nori, salmão, cream cheese e cebolinha.

Para a sobremesa, a sugestão é o Dorayaki (R$14/4 unidades). O doce tem massa leve e recheio cremoso de leite condensado, produzido de forma artesanal.