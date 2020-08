ProWine será primeira grande feira de vinhos pós-pandemia

PUBLICIDADE

Será de 20 a 22 de outubro a realização da primeira feira de vinhos após o advento da covid-19. O evento foi confirmado durante a última semana em coletiva de imprensa on-line, e deve levar 350 marcas de vinhos e destilados ao Transamérica Expo São Paulo.

“É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, muito gratificante poder trazer conteúdo, informação, assuntos atuais e relevantes para toda indústria”, comenta um dos organizadores da feira, Rico Azeredo.

O evento

A programação prevê degustações especiais, palestras e rodadas de negociações. A feira é aberta exclusivamente para profissionais do setor.

Cada pedido de inscrição para participar do evento terá avaliação criteriosa da organização da ProWine, tendo em vista que o objetivo principal da feira é a realização de negócios, compartilhamento de conhecimento sobre o mercado e não somente a degustação dos vinhos.

Já estão confirmadas as presenças de Cantu Importadora, World Wine, La Pastina, Famiglia Valduga, Amitié Espumantes, Aurora, Freixenet, Vinhos Tejo, Miolo, PNR Group, VCT Brasil, Pizzato, A Lenda Portuguesa, Upperhand Gin, Vistamontes Vinicola, EBV e Terroir Importação e Exportação.

Para preservar a saúde de todos, expositores, fornecedores e visitantes passarão por uma série de controles. Ações ainda fora do pavilhão será realizadas para garantir a segurança e higiene do local. Também estarão disponíveis totens com álcool em gel, locais para lavar as mãos com frequência e cuspideiras descartáveis individuais. As taças serão todas higienizadas e desinfectadas em máquinas de alta tecnologia.

As inscrições , indispensáveis para a presença no evento, já estão abertas pelo site da ProWine. Instagram: @prowinesaopaulo.