Pratos juninos em drive-thru na Apae

PUBLICIDADE

Já estamos em agosto, mas sempre é tempo de se deliciar com pratos juninos, ainda mais se for para colaborar com uma boa causa.

No próximo sábado (8/8), a Apae realiza seu arraiá drive-thru, das 11h, às 15h, na 711/911 Norte. Nesse período, será possível comprar três combinações de receitas, por R$ 30, R$ 45 ou R$ 60.

O mais completo vai com arroz carreteiro, galinhada, caldo de frango ou vegano, cachorro quente, canjica, curau, paçoca e bolos (mandioca, milho e chocolate).

A organização indica comprar com antecedência, por meio de aplicativo de pagamento ou transferência bancária. Informações pelo WhatsApp (61) 99678-8536 ou pelo site http://apaedf.org.br/arraia/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE