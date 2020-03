Pão fofinho da Bahia conquista mercado brasiliense

PUBLICIDADE 

Um quitute baiano tem chamado a atenção por aqui. A responsável é a empreendedora Rita Queiroz, que foi buscar nas memórias de infância a receita para o próprio negócio.

A Bendito Pãozinho nasceu em 2014 e, de lá para cá, o preparo artesanal do pão delícia, elaborado com farinha de trigo, leite e manteiga, tem ganhado diversas versões.

“A escolha do produto foi por algo que eu soubesse fazer muito bem. Sem contar na memória afetiva de muitos baianos morando em Brasília e que sentiam falta dessa iguaria”, conta a empreendedora.

Rita montou o próprio negócio em 2014 para complementar a renda familiar e hoje entrega cerca de quatro mil unidades do pão por mês em todo o DF.

O pão mais tradicional vem recheado com creme de queijo parmesão, mas acabam de entrar em cartaz os de queijo do reino, lombinho canadense, brigadeiro de leite Ninho e Nutella. Mais antigos são os de frango cremoso, peito de peru, atum, goiabada e de doce de leite.

A receita simples sai a R$ 1,30 por unidade ou R$ 110 pelo cento. Os outros sabores saem entre R$ 1,80 a R$2, a unidade, e entre R$ 160 e R$ 190, o cento.

As encomendas podem ser feitas no perfil @benditopaozinho,no Instagram, ou pelo telefone (61) 99554-6195. As entregas são realizadas de quarta a sábado, das 13h às 17h.

Fotos: Gui Teixeira