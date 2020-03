O pudim de JK está a alguns cliques de distância

PUBLICIDADE 

Atenção, atenção, apaixonados por pudim: agora, a famosa receita da família de Juscelino Kubitschek, servida no Restaurante Diamantina pode chegar no seu trabalho ou na sua casa.

Isso porque a casa localizada no Kubitschek Plaza colocou a delícia no iFood e já conta com muitas estrelinhas de avaliação. Sem dúvida, esse é um dos melhores que eu já comi na vida. Por quê? Tem densidade certa (nem molenga nem dura), massa lisa e calda queimadinha na medida.

A sobremesa favorita do construtor de Brasília está disponível para entrega em todos os dias da semana, das 8h às 20h, e tem três tamanhos. O individual sai a R$19,90; o médio, a R$ 39,90, e o grande, a 69,90. Escolha o seu nesse link e bom apetite

Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design