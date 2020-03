Nikkei lança menu executivo para almoço de terça a sexta

PUBLICIDADE 

A palavra de ordem é economizar. Então, o restaurante Nikkei Brasília (Orla da Ponte JK) acaba de lançar um menu executivo, a R$ 59, para o almoço de terça a sexta.

Para entrada, o chef Divino Barbosa elaborou uma salada com mix de folhas ao molho mostarda e mel. O peixe do dia ao molho de ervas e o filé com creme de queijo são opções de principais e podem ser servidos com legumes ao vapor, risotos (de limão siciliano, queijo ou tomate seco); ou arroz (branco ou de brócolis).

Nhoque de aipim finalizado em manteiga e alecrim, e servido com picadinho ao molho madeira, é outra sugestão para a etapa principal.

De sobremesa, é possível escolher entre petit gâteau de chocolate ou salada de frutas.

Serviço:

Nikkei Brasília

Endereço: Setos de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Funciona às segunda, das 19h à meia-noite; terça a quinta, das 12h às 15h e de 19h à meia-noite; sexta, das 12h às 15h e das 19h à 1h; sábado, das 12h à 1h; e domingo, das 12h à meia-noite.