Matheus Zanella comanda café da manhã no Antonieta

PUBLICIDADE 

O chef Matheus Zanella está de volta ao Antonieta Café (708/709 Norte) com o projeto Desayunos, sempre em um domingo por mês. O primeiro será nesse domingo, 12 de janeiro, das 8h às 14h. O menu conta com três criações inspiradas na América Latina.

A primeira são os Huevos Rancheros, composto por ovos cozidos no molho de tomate tostado, prato bastante consumido na Guatemala e no México.

Outra opção vem do Equador, com banana da terra na chapa, queijo desfiado, abacate grelhado e salada criolla (cebola roxa, limão e coentro). Mais uma referência mexicana é o Chilango, com tortillas de milho, guacamole, molho de tomate picante, queijo desfiado e torresmo quebradinho. Essa opção pode vir na versão vegetariana, com batata doce no lugar do torresmo.

Os pratos podem ser pedidos separadamente, a R$ 35 cada, ou no formato combo, a R$ 42, com um café (espresso, capuccino, cold brew) ou suco de laranja, ovos orgânicos de pequenos produtores da agricultura familiar, e pão da Castália. Não é necessário fazer reserva, mas é bom chegar cedo.

O projeto volta em fevereiro e, em março, Matheus também retoma o seu Mesa pra Doze.

Serviço:

Antonieta Café

SCRN 708/709, Bloco G, Loja 20

Informações: (61) 99402-6860

E-mail: mesapradoze@gmail.com