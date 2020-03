Mandaka comemora sete anos com carnes em promoção

PUBLICIDADE 

As 7 Maravilhas Mandaka é o tema do festival que comemora os sete anos da casa, localizada na QSD 23 (Pistão Sul de Taguatinga). Diariamente, um corte bovino estará em promoção, ao preço de R$ 37.

A semana começa com a picanha; segue com ancho, na terça-feira, e com o assado de tira, na quarta. O protagonista da quinta-feira é o chorizo. Todos esses cortes têm 300g. No fim de semana, a casa abre para o almoço, mas a promoção começa a valer a partir das 16h.

O carré de cordeiro é a pedida da sexta-feira, enquanto o Combinado de Linguiças, porção de 600g com as versões Parrillera, Mandaka e recheada com provolone, figura no sábado. Para o domingo, a casa reservou o seu carro-chefe: a carne de sol padrão steak (350g).

Serviço:

Mandaka

Endereço: QSD 23 Lote 02 Loja 01, Taguatinga Sul

Funciona todos os dias, das 17h à meia-noite. Almoço, de sexta a domingo, a partir das 12h.

Reservas e mais informações: http://www.mandaka.com.br ou (61) 3967-6060