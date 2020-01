Lu Barbo #indica: 5 dicas gastronômicas imperdíveis do Funn Festival

Para quem gosta de comer bem e ficar sempre bem informado das melhores opções gastronômicas do quadradinho, sabe que a nossa Lu Barbo traz sempre super dicas para os leitores do Jornal de Brasília.A bola da vez foi o festival de inverno Funn Festival, que contou com diversas atrações gastronômicas. A nossa querida Lu separou 5 dicas para conhecer e saborear durante o festival ou até mesmo futuramente. Confira quais os pratos que mais chamaram atenção dela.