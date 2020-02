Le Birosque ocupa espaço no Oliver

PUBLICIDADE 

As novidades não param de chegar ao Clube de Golfe. O espaço ocupado pelo Oliver tem sido dividido e, uma parte dele recebe eventos e, mais recentemente, os espaço Quintal, que reúne outras operações gastronômicas e música.

Desde o sábado, mais uma boa nova aportou por lá, após alguns meses de conversas entre o chef Luiz Trigo, do Le Birosque, e Rodrigo Freire, do Oliver (foto), que acertaram os ponteiros para instalar a marca nascida na Quituart na pequena cozinha onde funcionou o Cru. A primeira operação, no entanto, continua a funcionar no Lago Norte, para alívio dos frequentadores da feirinha gastronômica.

Para esse projeto, que, a princípio vai funcionar por dois meses, Trigo trouxe os pratos que já se tornaram seus ícones, como a porchetta (R$ 54) assada por várias horas, de pele crocante, e a bochecha cozinha no vinho (R$ 55). Os dois pratos são servidos com polenta italiana, o que dá um toque ainda mais de comfort food.

Ah, mas a refeição não pode deixar de começar com outro clássico: a pedra de terrines, composta por rillete de porco com mostarda ancienne, patê de fígado com confit de laranja e a manteiga com melaço e limão (R$ 47).

Realizando um desejo antigo de servir massas, Trigo oferece ainda o rigatone amatriciana com fonduta de pecorino e o spaghetti à carbonara com gema curada, ambos a R$ 44. Para finalizar o menu bem enxuto, ainda tem um sanduíche de porchetta com vinagrete de abacaxi e pão de sal (R$ 26).

O chef promete ainda fazer gracinhas ao longo dos dias, com pratos especiais do dia. O arroz de puta rica e o de suã são receitas já escolhidas podem virar atração.

Os pratos podem ser combinados a cervejas, drinques, vinhos e outras bebidas disponíveis na carta do Oliver.

Serviço:

Le Birosque Oliver

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Clube de Golfe de Brasília.

Telefone: (61) 3323-5961

Funciona às quintas, a partir das 19h; sexta e sábado, das 12h às 16h, e das 19h à 1h; domingos, das 12h às 17h.