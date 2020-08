Largue as panelas para pensar a comida

PUBLICIDADE

A gastronomia tem se resumido a receitas e restaurantes. Muita gente se diz apaixonada por comida, mas poucas estão dispostas a pensar de onde ela vem e sobre tudo o que envolve essa cadeia produtiva.

De volta ao Brasil depois de um ano de estudos na Itália, o jornalista Guilherme Lobão está lançando o curso Comida de Pensar, uma oportunidade para leigos e profissionais da gastronomia desenvolverem um pensamento mais abrangente sobre a alimentação, muito além do preparo de receitas.

“Largue as panelas, afaste-se do fogão”, propõe o curso teórico que vai discutir história, cultura, abordagem da mídia, entre outros assuntos. São três módulos e 24 horas de aulas on-line com material didático, feedbacks, desenvolvimento de um artigo e certificado.

Nessa terça (4/8), às 18h, será realizada uma aula magna on-line e gratuita de abertura e apresentação do curso. Para participar, faça a inscrição no site www.escoladehumanas.com.br. O curso custa R$ 300. Mais informações: (61) 98175-3101.

