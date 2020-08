La Cave reabre com wine hour e curso de vinhos

PUBLICIDADE

O La Cave Wine Bar reabriu as portas para atendimento presencial, preocupando-se com os protocolos de segurança e higiene estipulados pelo GDF para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Álcool em gel em todas as 12 mesas, distanciamento entre os clientes, proteção dos atendentes com máscaras, processos ainda mais rigorosos de higienização do ambiente e alimentos e menu on-line, para ser acessado pelo smartphone, são algumas das ações adotadas pela casa.

O ambiente também foi modificado, com alguns detalhes para ficar mais aconchegante. Um painel em pallet de madeira, flores e um led temático imprimem um ar mais intimista e romântico à casa, que reúne vinhos de vários países e estilos em sua carta.

Para acompanhar

Já o menu traz novidades. Entre elas, o arroz de bacalhau com legumes salteados, o pastel de carne com geleia de abacaxi e o ragu com polenta mole.

Mesmo os pratos já conhecidos sofreram alteração de apresentação. Eu gosto do antepasto, que reúne queijos e embutidos, e da tilápia envolta em gergelim com molho oriental.

De quarta a domingo, das 18h às 21h, a casa insituiu o WineHour. Neste período, tem festival de Sangria e Clericot, a R$ 45,90 por pessoa. Também tem desconto de 20% em espumantes, vinhos brancos e rosés.

Para quem ainda não se sente confortável para sair de casa, o La Cave tem um seleção de vinhos e comidinhas disponíveis para entrega. As garrafas de bebida têm preço iniciando em R$ 49.

As encomendas partem do Sudoeste e da unidade exclusiva para delivery, localizada em Águas Claras. Basta acessar este link.

O atendimento é preferencialmente realizado a partir de reserva prévia.

Curso

Nos dias 18 e 25 de agosto, a casa recebe o sommelier Felipe Matos para retomar as aulas para iniciantes sobre o mundo dos vinhos. Os encontros têm início às 19h30, duração de três horas, e abordarão temas como as técnicas de vinificação, tipos de uva, leitura de rótulos e serviço. A programação prevê ainda a degustação de seis rótulos e o valor é de R$ 119 (individual). Por conta da pandemia, cada aluno sentará em uma mesa diferente.

Confira:

La Cave Sudoeste (Atendimento presencial e delivery)

CLSW 310, bloco C, loja 1, Subsolo

Telefone: (61) 3263-3255 e (61) 99283-5129

La Cave Águas Claras (Delivery)

Park Style Mall, Rua 25 Sul – Loja 109

Telefone: (61) 3257-0942

