Kurotel oferece experiência gastronômica completa

As resoluções de início de ano levam muita gente a procurar atitudes que possam trazer mais saúde e qualidade de vida. Quando não conseguem colocar em prática essas atividades, muitos buscam a ajuda de profissionais ou locais que tenham expertise no assunto. Os spas ou centros de longevidade são boas opções nesse sentido.

Em visita a Gramado, pude conhecer um pouco sobre o trabalho do Kurotel, que completa 38 anos em 2020. Mais do que um ambiente calmo e acolhedor, o local trabalha a gastronomia de forma a proporcionar uma alimentação equilibrada e que pode ser replicada fora dali. As seis refeições diárias são pensadas por nutricionistas e cozinheiros conforme as necessidades de cada cliente. Tudo é elaborado a partir de alimentos funcionais e orgânicos.

“Privilegiamos produtores locais e utilizamos alimentos funcionais, com propriedades antioxidantes e antiinflamatórias para prevenir doenças e ajudar o organismo a desenvolver todas as funções necessárias. Não trabalhamos com calorias vazias nem com produtos industrializados”, afirma Mariellen Figueroa, uma das nutricionistas do spa.

Dos jardins do Kurotel saem ervas medicinais, temperos, frutas e verduras, cultivados com adubo orgânico e com controle biológico, e utilizados nos pratos. Eles também ocupam um carrinho que passeia pelo salão do restaurante durante as refeições. Como o sal é um produto pouco utilizado nos pratos, os garçons oferecem os temperos que agregar ainda mais sabor aos preparos.

Os clientes podem participar, uma vez por semana, de aulas sobre alimentação saudável em uma cozinha exclusiva para essa finalidade. Também podem levar para casa o livro de receitas, composto por entradas, lanchinhos, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. A publicação está disponível no site do Kurotel.

No almoço a mim oferecido, pude provar a salada de folhas com queijo frescal envolvido por abobrinha e molho de kefir; atum com crosta de gergelim, purê de alcachofra e polenta; e ainda mousse de chocolate. Antes, porém, provei o gaseificado da casa, que emula um espumante, apesar da falta de álcool. A bebida é produzida pela vinícola Fante, em Flores da Cunha, e também pode ser encontrada no e-commerce do Kurotel.

Sucos

O consumo de líquidos é uma prática bastante incentivada no centro de longevidade. Em vários ambientes do spa, há recipientes com chás, águas saborizadas. Em alguns momentos do dia também são oferecidos sucos terapêuticos.

Para o começo do ano, como muita gente procura a perda de peso, a nutricionista Michelle Troitinho, indica receitas com alimentos termogênicos, como a pimenta preta, gengibre, a canela e o chá verde, que aumentam a temperatura corporal e fazem com que o organismo utilize gordura corporal armazenada como fonte de energia.

De acordo com ela, os sucos funcionais têm ainda propriedades antiinflamatórias que ajudam no combate da celulite e no envelhecimento precoce das células.

Confira uma das receitas de suco do Kurotel

Ingredientes:

2 xícaras de chá de melancia picadas sem sementes

1 xícara de chá de chá de hibisco gelado

Suco de ½ limão

½ colher de café de canela em pó

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador.

Serviço:

Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar

Telefone: 0800-9709800; 55 (54) 3295-9393

reservas@kurotel.com.br

www.kurotel.com.br/

O local oferece planos de 4, 7 e 14 dias ou de fim de semana (2 dias), além de Day Spa.