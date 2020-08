IVV Swine Bar reabre com menu degustação e reservas

PUBLICIDADE

Mais do que oferecer um ambiente seguro para seus clientes, os negócios de gastronomia precisam buscar neste momento experiências diferenciadas. O IVV Swine Bar, por exemplo, reabriu para atendimento presencial há pouco mais de 10 dias com um menu degustação. Desta maneira, a casa oferece um passeio pela sua essência , ao mesmo tempo em que consegue otimizar o estoque.

Para ir, o comensal precisa fazer reserva antecipada (são apenas 10 mesas por noite) e, nesta semana, tem como única opção para comer a sequência de 8 etapas, a R$ 89. Tábua com queijos e embutidos brasileiros, tâmara com bacon e gorgonzola, trio de bruschettas e miniberinjela à parmegiana são alguns dos pratos.

Por mais R$ 80, o cardápio pode ser harmonizado com vinhos de diferentes tipos e países. Para quem preferir, a carta de vinhos também está aberta e acessível por QR Code, com mais de 200 rótulos.

Segurança

A casa está medindo a temperatura dos clientes na entrada e seus atendentes usam luvas, máscaras e face shield. Para os clientes, a orientação é permanecer com a proteção no rosto ao transitar pelo ambiente, inclusive para ir ao banheiro. As mesas têm 3 metros de distanciamento umas das outras e o uso do álcool em gel é incentivado com um frasco por mesa, totem na entrada e em outros lugares do salão, que é aberto e não faz uso de ar-condicionado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira:

IVV Swine Bar

314 Norte, Bloco B, Loja 21

Telefone: (61) 3034-3471

Instagram: @ivv_loja_clube_swinebar