Instituto Gourmet ensina a empreender

Apostando no crescimento de 80% que o setor gastronômico alcançou nos últimos cinco anos, as amigas Mirtes Fernandes e Cecília Resende investiram na abertura de uma franquia do Instituto Gourmet em Brasília.

Afinal, mesmo na pandemia, muita gente que ficou sem emprego está buscando uma forma de se inserir no mercado.

Nascida no Espírito Santo, a escola conta com mais de 100 escolas espalhadas pelo Brasil.

O foco são cursos de 7 a 12 meses com intuito de atender em quer se profissionalizar e ter o próprio negócio. Tanto que a programação de aulas inclui temas como precificação e até noções de marketing.

Olho na segunda unidade

A inauguração estava prevista para março, mas por conta da pandemia da covid-19, o local só começou a funcionar em julho. O local escolhido foi um imóvel na 507 Sul, com três andares para dar bast ante conforto aos visitantes.

Atualmente, mais de 100 alunos já frequentam os cursos de cozinha, confeitaria, design de bolos, panificação e chef mix, destinado a salgados e itens para eventos. O número surpreendeu as próprias empreendedoras, que já buscam um local em Taguatinga que possa abrigar a segunda unidade da franquia.

Os interessados podem conhecer melhor a proposta pelo www.institutogourmet.com. Informações: (61) 3242-0890 e 99423-1007. Instagram: @institutogourmetbrasilia.