Hidden e IVV se unem no Yard, na Torre de TV

Chama-se Yard by Hidden + IVV o bistrô que começa a funcionar em 1º de outubro no mezanino da Torre de TV, que agora está sob a gestão do BRB. Unindo a expertise dos dois emprendimentos, e do seus sócios Mari e Daniel Braga e Eduardo e Ariela Nobre, o local reunirá a apreciação da vista do mirante e programações especiais tendo como foco a fonte luminosa do complexo.

O bistrô terá sessões e será preciso fazer reserva no site. “Optamos por este formato para conforto e segurança dos clientes, sem possibilidade de aglomeração em uma fila de espera e também em razão dos espaços limitados a poucas pessoas”, afirma Mari Braga.

A seleção de vinhos contará com mais de quarenta rótulos de nove países e que harmonizará com o menu criado pelo chef Edu Nobre. O cardápio terá sempre novidades e alguns dos destaques do Swine Bar.

Pode esperar pelas famosas como as tâmaras com bacon. “Ficamos muito felizes de nesse momento delicado, poder proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, na Torre, que é um local que temos um carinho imenso e que é o cartão postal da nossa cidade. Estamos muito motivados e alegres com essa oportunidade”, comentou Ariela Nobre.

Idealizado por Mari, o projeto arquitetônico prevê a restauração e melhoria de alguns ambientes do mezanino como: o piso, painel dos elevadores, banheiros e estrutura das janelas, que estarão sempre abertas para melhor circulação do ar. Oambiente de 700m² reunirá 30 lounges, separados por dois metros de distância e por pequenos jardins verticais. A capacidade máxima é de seis pessoas em cada um deles.

A equipe trabalhará todos os itens obrigatórios de EPI e os clientes terão álcool em gel à disposição nos lounges e espaços comuns, onde é obrigatório o uso das máscaras pessoais. Os elevadores serão utilizados pelas pessoas do mesmo grupo mantendo o distanciamento social.

“O BRB tem orgulho de participar de um projeto na Torre de TV, cartão postal de Brasília. É uma primeira etapa do processo de revitalização e reocupação de um espaço tão nobre e importante para o desenvolvimento cultural e turístico de Brasília”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Funcionamento

O mirante funcionará de quinta a domingo, das 12hs às 18hs. O espaço será aberto ao público para visitas gratuitas respeitando ordem de chegada, número de pessoas e tempo pré-determinado a cada grupo. Já de quinta a sábado, a partir das 18hs, o mirante poderá receber clientes BRB que estivem visitando o bistrô, respeitando as mesmas normas de segurança e com pré-agendamento na chegada ao Yard.

Diariamente, a fonte terá dois horários de vídeo de animação em uma tela de água. O conteúdo terá ilustrações de outros pontos turísticos da cidade e contará um pouco da história de Brasília.

Serviço:

Yard by hidden + IVV – Mezanino da Torre de TV

De quinta a sábado, a partir do dia 01 de outubro. Primeira sessão, das 18h às 21h; segunda sessão, das 21h30 às 0h30. É possível optar pela sessão estendida, das 18h30 às 0h30.

Reserva pelo site www.hiddenbrasil.com.br

Conviete: R$ 20 por pessoa. Lounges com capacidade para 2, 4 ou 6 ocupantes

Instagram: @yardbyhidden

Mirante

De quinta a domingo (fechado de segunda a quarta), das 12h às 18h (última entrada para visitação 17h45)

Valor: gratuito

Foto destaque Secretaria de Turismo