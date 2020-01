Grupo ‘A Mano abrirá nova casa na 112 Sul

PUBLICIDADE 

O ano de 2020 já começa agitado por aqui, com as notícias do que deve abrir as portas nos próximos meses.

Pois bem. Já fique sabendo que a “esquina” da comercial na 112 Sul, a mais próxima do eixinho, vai receber mais uma operação do grupo ‘A Mano.

Trata-se de uma versão da casa dedicada ao fogo e às carnes. As obras ainda não começaram, mas a previsão de abertura é maio. O nome e a proposta gastronômica também estão sendo delineados.

