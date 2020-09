PUBLICIDADE

Contratado inicialmente para ser consultor da casa, o chef Giovanni René acaba de se mudar para Brasília no intuito de capitanear diária e diretamente a cozinha do Genèse, no Noroeste.

Para celebrar a sua vinda, já nesta semana, ele começou a servir uma seleção de bolinhos em parceria com a cerveja Stella Artois. Os meus favoritos são o de Cassoulet, com um toque defumado e de comida de vó (R$ 47); o de caranguejo com maionese de coentro (R$ 39), temperadinho na medida; e o de cogumelo defumado com nozes (R$ 47). Ainda tem a coxinha de polvo e páprica (R$ 62), e o bolinho de bacalhau (R$ 59) com um molho cremoso de alcaparras, para sair do óbvio.

As novidades estão disponíveis de segunda a sexta-feira, à noite. Na compra de uma porção com cinco unidades, o cliente ganha a primeira cerveja e mais 50% de desconto na segunda.

O chef promete ainda uma mudança de menu para o início de outubro, com pegada mais francesa com uso de ingredientes nordestinos. Quem gosta de miúdos vai poder provar criações inusitadas e quem não gosta, vai se render a estes insumos tão desprezados. E ainda vem aí uma nova casa em São Paulo, chamada Chaos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aguardemos!