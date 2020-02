Francesa Albert Bichot divulga seus vinhos em Brasília

PUBLICIDADE 

Fundada em 1831, a Maison Albert Bichot é uma das mais reconhecidas produtoras de vinhos da Borgonha. No próximo dia 12 e apresentará alguns de seus rótulos em Brasília no próximo dia 12.

A visita de Christian Ciamos, diretor de vendas da vinícola, será marcada por jantar harmonizado no restaurante Limoncello (402 Sul), em parceria com a importadora Winebrands.

O menu começa com a sopa de cogumelos Paris que acompanhará o Cremant de Bourgogne Brut; e com o tartare de mignon para harmonizar com o vinho Pouilly Fuisse Blanc.

O ravióli de espinafre com brie e alho-poró vai com o Beaujolais Brouilly Roche Rosé, e o filé mignon ao demi-glace com cogumelos e mil folhas de batatas será servido com o Mercurey e com o Côtes de Beaune Village. A sobremesa será crème brûlée.

Sobre a vinícola

Instalada em Beaune na Borgonha, a vinícola Albert Bichot é reconhecida por seus vinhos brancos, considerados os melhores do mundo. É uma das vinícolas mais importantes da França e já foi eleita duas vezes, pela International Wine Challenge, como a melhor vinícola do mundo por sua produção de vinhos tintos e brancos.

Fundada em 1831 e dirigida pela sexta geração de uma família, é recordista de prêmios. Já recebeu mais de 1.200 por todo o mundo, como Burgundy Report, Weinwirtschaft ou Clive Coates, Decanter World Wine Awards, Guide Hachette, Wine Enthusiast, Guide Bettane Desseauve e Gaulte Millau.

Serviço:

Jantar Harmonizado Albert Bichot

Reservas: 98413.1101 / 984154104

Local: Limoncello Ristorante

Endereço: Asa Sul 402, Lj 33

Data: 12/02/2020

Valor do investimento: R$ 240

Água com e sem gás e serviço já inclusos