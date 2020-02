Festival de Bacalhau do Dom Francisco é prorrogado

PUBLICIDADE 

Para os apreciadores de bacalhau a boa notícia é que o Festival de Bacalhau do restaurante Dom Francisco (Asbac e 402 Sul) foi prorrogado até 29 de fevereiro.

O menu especial está disponível no almoço e no jantar, e apresenta quatro receitas. Em todas elas, o pescado vem em lascas, a R$ 115 (para duas pessoas). Na opção à Portuguesa, a finalização é realizada no forno com batatas, cebolas, pimentões, azeitonas pretas, tomates, ovos e azeite extravirgem.

Já o Aromático é refogado com cebola pérola, alho-poró e salsão e levado ao forno em cama de batatas. Tradicionais, o bacalhau à Brás vem com cebola, ovos, batata palha e azeitona preta, e o Gomes de Sá, é preparado na frigideira com batatas, cebola, azeitona preta e ovos cozidos.

Serviço:

Festival do Bacalhau Dom Francisco Restaurante

Até 29 de fevereiro para almoço e jantar – Asbac e 402 sul

Dom Francisco Asbac (SCES, Trecho 2, Conjunto 31, parte, / 3226 2005 / 3224 8429

Funciona de segunda a sábado, das 12h a 0h, e domingo das 12h às 17h;

Dom Francisco 402 Sul

CLS 402, Bloco B, Lojas 9 a 15

Telefones: 3224-1634 / 3321-0769

Funciona de segunda à sextam das 12h às 15h30 e das 19h a 0h; sábado, das 12h a 0h; e domingo, das 12h às 17h.

Instagram: @domfranciscorestaurante