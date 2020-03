Feijuca tem novo point no Lago Sul

PUBLICIDADE 

Aproveitando o lançamento dos novos layouts de fachada e salão, assinados por George Zardo, a unidade do Sauz no Gilbertinho (QI 11 do Lago Sul) acaba de colocar em cartaz a tradicional feijoada.

O prato já estava disponível no Guará e agora passa a figurar todos os sábados no mais recente endereço. Por R$ 49, cada comensal dispõe de um buffet com todos os itens emblemáticos que acompanham aquele feijão preto cheinho de sabor e de pedaços e preparos suínos.

A opção é servida das 12h às 16h.

Informações: (61) 3877-4997.