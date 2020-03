Em primeira mão: conheça novo bar de Tonico Lichtsztejn

PUBLICIDADE 

Não é de hoje que o chef Tonico Lichtsztejn (à dreita, na foto acima) tem um apego pela comida de bar e pela brasa. Um pouco dessa paixão pôde ser conferida em seu 400quatrocentos, empreendimento que ocupou uma das lojas da 410 Norte, em 2016. Ambiente simples, petiscos caprichados e, vez ou outra, uma costela lindamente assada faziam a alegria dos frequentadores.

A casa fechou em 2018, mas ele continuou a sua caminhada por parrillas da cidade, como consultor e com um outro empreendimento na Quituart. Até que a notícia do fechamento do La Rubia, na 404 Norte, trouxe de volta a vontade do próprio negócio. Só que dessa vez, a parrilla não é coisa para ser usada esporadicamente. Ela é protagonista. Tanto que foi colocada na parte de fora da loja, para que os visitantes possam ver o chef com a mão na massa (ou na carne!).

Dela, saem a Experiência Tutano, com quatro composições diferentes do ingrediente principal. O primeiro leva limão e farofa de malte, o segundo ao natural, o terceiro com um vinagrete de salsinha e o quatro com uma porção de steak tartar em cima (R$ 39). O preparo demora mais que os outros, mas compensa a espera.

Flat iron (R$ 59), assado de tira (R$ 62) e chorizo (R$ 53), entre 350g e 400g são as opções de cortes bovinos, que podem ser combinado com legumes na brasa (R$ 28) , mas eu quero mesmo é comer de novo as almôndegas com molho de tomate defumado e nacos de pão de fermentação natural, cuja receita é do chef gaúcho Marcello Piucco (na foto principal, à esquerda).

Ainda tem burger com blend de 200g de Angus, queijo cheddar e molho barbecue no pão preto; duplo smash, com duas carnes de 80g, queijo, maionese no pão de sal; e empanadas de carne, calabresa picante, alho-poró e presunto e queijo, da La Porteña.

Da cozinha saem alguns petiscos que fizeram sucesso no antigo bar. Falo, primeira e especialmente, do croquete de carne de panela empanado em malte, cuja porção com sete unidades sai a R$ 29. É um dos memhores petiscos de bar que eu já comi. Com a mesma quantidade chegam à mesa a coxinha de galinha, igualmente deliciosa, e o bolinho de arroz, a R$ 29 e R$ 24, respectivamente. Após às 23h30, sai o arroz de costela com ovo caipira frito em edição diária limitada (sugiro que, ao chegar ao bar, você já compre o seu e aguarde ansiosamente).

O ambiente continua despojado. Alguns elementos, como o banheiro no container e o balcão do bar do La Rubia, foram mantidos. Atrás da barra está o bartender peruano Javier Espejo, que já passou pelo Balcony 412, 5uinto, Taypá e Le Parisien Bistrot. É ele quem prepara clássicos como o Pisco sour, o Rabo de Galo, o Aperol Spritz, entre outros drinques geladinhos. Para beber, também tem cervejas mainstream como Heineken e Original, e chopes do dia, em geral, de produção artesanal.

Não precisa nem dizer que vale a visita, né?

Serviço:

Superquadra Bar

CLN 404, Bloco B, loja 44

Telefone: 3202-1717

Funciona de segunda a sábado, das 18h às 1h. A cozinha fecha às 0h30

Instagram: @superquadrabar