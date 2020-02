Dunkin´prepara expansão e lança itens para o Verão

PUBLICIDADE 

A Dunkin’ acaba de inaugurar a sua 11ª loja no DF e, para 2020 a promessa é a abertura de mais 10 lojas, sendo algumas em Goiânia. De acordo com o diretor de operações da marca no Brasil, Ricardo Monteiro, a expansão para outros estados precisou aguardar a consolidação em Brasília, inclusive por conta da produção, que passou a ser realizada por aqui (antes dos Donuts vinham da Espanha e eram finalizados na lojas). Outra estratégia da marca para o novo ano é trabalhar a linha de cafés, cujos grãos vêm de fazendas certificadas de Minas Gerais.

Enquanto isso, a marca está com novos produtos no menu, que ficarão disponíveis até 31 de março. Na parte das bebidas, tem smoothie de açaí. Já nos doces, há donuts de limão e maracujá, voltam às prateleiras por conta do sucesso em outras temporadas.

Serviço:

Acompanhe em @dunkindonuts_brasil, no Instagram.