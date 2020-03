Depois de cápsulas, Starbucks lança linha de café solúvel

PUBLICIDADE 

Depois de lançar cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso, a Starbucks lança agora uma linha de cafés solúveis. A Nestlé, anunciou a novidade na Suíça e afirmou que os produtos chegarão a supermercados europeus, africanos, asiáticos e também no Brasil. A data, no entanto, ainda não foi definida.

De acordo com a empresa, cafés de torra média e escura e uma variedade de com leite que inclui os sabores Cappuccino, Caffè Latte, Caffè Mocha, Caramel Latte e Vanilla Latte estarão disponíveis em lata e em dose única. Todos os produtos são produzidos com grãos arábica da mesma alta qualidade e origem ética.

“A sólida colaboração entre a Starbucks e a Nestlé nos permitiu avançar rapidamente e expandir a marca no segmento de cafés solúveis. Estamos muito satisfeitos por continuar aproveitando nossa expertise em café para criar novas experiências para os consumidores”, afirma o chefe da Nestlé Coffee Brands, David Rennie.

Para o presidente do grupo Starbucks, John Culver, a parceria e esse lançameto contribuem para a expansão global da empresa. “A rapidez com que essa inovação surgiu é um exemplo do poder de nossa aliança. Ampliamos cada vez mais o alcance global da Starbucks para nossos clientes e criamos valor no longo prazo para ambas as empresas”, diz.