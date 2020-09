Cozinha sertaneja é tema de curso de Rodrigo Oliveira

PUBLICIDADE

É de Rodrigo Oliveira o novo programa de aulas on-line da plataforma Curseria. O chef especializado em comida do sertão nordestino e que colocou o seu Mocotó entre os melhores restaurantes do mundo ensina todos os seus segredos num pacote de dez módulos.

A ideia é fazer os alunos aprenderem a explorar as potencialidades de ingredientes nacionais como tapioca, feijão, favas, miúdos, milho, carne de sol, mandioca e as frutas típicas do Nordeste. Um dos ícones do restautante, copiado em vários lugares, o dadinho de tapioca com queijo é, sem dúvida, uma das receitas presentes no material.

Acesse www.curseria.com e saiba mais.