Coronavírus: confira onde pedir comida durante o isolamento

PUBLICIDADE 

Matéria sujeita a alterações a qualquer momento

Há pelo menos três anos, as agências de tendências têm falado sobre a expansão do delivery no mundo inteiro. Elas não contavam, no entanto, com a proliferação do COVID-19. O chamado coronavírus traz com ele um desafio não somente para cada ser humano, mas também para todas as empresas, especialmente as de alimentação. O desafio é oferecer alternativas para evitar que as pessoas saiam de casa e se aglomerem onde quer que seja.

A aposta no sistema de entrega é latente. Vários bares e restaurantes já estão se adequando a essa realidade no mundo inteiro. Em Brasília, onde temos até agora 22 casos confirmados, os estabelecimentos também estão se movimentando não somente para oferecer a entrega em domicílio como também o take away, em que o cliente liga, faz o pedido e vai até o restaurante somente para buscar a comida.

“Percebemos uma queda de 70% no movimento, mas, mesmo assim, temos apostado no delivery por aplicativo. Investimos nas principais plataformas”, afirma o chef Gabriel Blas, do Bla’s (406 Norte),

O Parrilla Beer, no Gama, também investiu na proposta. “Nosso delivery traz desde carnes nobres a massas e risotos para os clientes saborearem em casa. Tudo, claro, com a mesma qualidade que servimos no restaurante”, diz Phelipe Freitas, sócio da casa.

No Nakombi (CLS 404), mais do que entregar a comida em domicílio, também há a opção de driblar o isolamento com entrega na loja. “Implementamos o serviço de drive thru. O cliente pode fazer o pedido previamente e o entregamos no carro”, ressalta a proprietária Marisa Zardo.

Confira mais opções de delivery em Brasília

O restaurantes BierFass Lago, Manzuá, Soho, Geléia Burguer, Mormaii Surf Bar, bar 2gather, Sallva Bar & Ristorante e Wine e Garden, todos localizados no Pontão do Lago Sul, já estão operando com menus mais enxutos por meio de aplicativos de entrega. Já o sistema de pegar a comida no local está sendo praticado por essas e todas as outras operações do centro de turismo e lazer. O BierFass ainda está oferecendo desconto de 20% de desconto para quem retirar a comida no local.

O Taypá (QI 17 do Lago Sul) também já está com 20% de desconto em todo o menu para quem quiser ir buscar. As opções podem ser conferidas no site da casa (www.taypa.com.br) e podem ser encontradas ainda via aplicativo. “Temos a certeza de que a beleza dos nossos pratos não será a mesma da entrega, mas o sabor e o carinho, podem apostar que sim. Vamos colocar nosso menu no iFood com máximo de fotos possíveis, isso vai ajudar a guiar na hora de fazer o pedido. Algumas preparações levam pequenas alterações de valores, devido as montagens e proporções diferenciadas”, afirma o perfil da cada no Instagram.

No Mandaka, a opção para entrega é o menu Decreto, composto por entrada, principal, sobremesa e bebida (R$ 49). A Salada Mandaka abre o menu, seguida por um corte de carne de 200g (carne de sol, ancho, chorizo, assado de tira ou picanha), mais dois acompanhamentos. A sobremesa pode ser pudim, brigadeiro ou cocada e a bebida, água (com ou sem gás), suco ou refrigerante em lata.

No Southside (CLS 407), nhoque de beterraba com ragu de cordeiro braseado (R$68), o tortellini de pato a molho de jabuticaba (R$ 62) e o linguine de gorgonzola e pera (R$ 50) são alguns dos pratos disponíveis para o sistema drive-thru. O cliente pode pedir ainda sobremesas, como o bolo de coco, crocante de arroz com chocolate branco, creme de coco, abacaxi ao rum e redução de siriguela (R$ 28). “Os pedidos podem ser feitos pelo telefone e retirados no restaurante. Nossos colaboradores vão até o carro dos clientes com a máquina e álcool em gel”, afirma Gustavo Guedes, sócio da casa.

No contemporâneo Santé 13 (413 norte), pratos como o filé ao molho de cranberry, com risoto de alho-poró e chips de inhame sai a R$ 90 e pode ser encomendado via iFood. A plataforma faz entregas no mesmo horário de funcionamento da unidade, que não sofreu alteração.

Sabor brasileiro

Já no Brasil Sabor, tem opção de jantar individual, a R$ 33,90, ou para quatro pessoas, por R$ 90. As opções mudam diariamente. Na segunda-feira, tem Panelada Nordestina, com paio, calabresa, charque, lombo, costelinha e bucho; e a galinha caipira com quiabo e milho verde em rodelas. Na terça, o menu conta com chambaril ao molho com batatas e brócolis e moqueca de peixe com camarão à baiana. Quarta-feira é dia de carneiro ensopado ao leite de coco, com pimentões coloridos e de caldo de mocotó. A quinta-feira é regada a rabada ou favada à nordestina, com guizado de fava com carne seca, calabresa e legumes. Para a sexta, a escolha fica entre o caldo de mocotó e a vaca atolada. No sábado, tem dobradinha à moda casa e cozidão sertanejo com charque, costela, batata, abóbora com casca, repolho roxo, couve e ovo cozido. Todos os dias, ainda tem as jantinhas completas de medalhão de frango, medalhão de carne, de linguiça, de queijo coalho e de coração. Todas acompanham vinagrete, mandioca cozida, feijão tropeiro e paçoca, com valores que vão de R$ 20 a R$ 25, por porção individual.

Já o Blend Boucherie (CLN 412), além do delivery, a casa dará 10% de desconto em todos os pedidos feito pelo drive-thru. No cardápio, os comensais têm à disposição proteínas como o filé em crosta de macadâmia (R$ 79,90). Todas as carnes são acompanhadas por mais de dez guarnições, que podem ser escolhidas pelos clientes. Entre elas estão arroz de alho negro, fettuccine três alhos, risoto de quinoa, polenta mole com grana padano, cuscuz marroquino, queijo coalho assado com mel. A casa também oferece massas e risotos. O arroz com camarões salteados no óleo de gergelim torrado, três cogumelos, jardineira de legumes e pimenta dedo de moça (R$73,90) é um dos mais pedidos.

Os restaurantes Dom Francisco estão trabalhando com sistema de delivery próprio, por telefone, sendo que a unidade da Asbac, que está com atendimento in loco paralisado, somente takeout e drive thru. Na 402 sul, além do delivery, atende pelo iFood, onde o menu pode ser consultado, e localmente.

Do México

O El Paso, cujos pratos são assinados pelo chef David Lechtig, colocou à disposição do delivery opções como o combo que leva o nome da casa e é composto por duas unidades de burritos, tacos rancheros, quesadillas, buffalo wings, potato skins, tacos El Paso e nachos (R$ 94). A quesadilla (oito tortilhas de trigo com queijo e com recheio a escolher, acompanhadas por guacamole e pico de gallo) sai a R$ 54. Já os burritos (duas tortillas de trigo recheadas com alface, tomate, pasta de feijão e queijo, acompanhada por guacamole, pico de gallo e sour cream ) custa R$ 59). Os pedidos podem ser feitos pelo exclusivamente pelo iFood, das 11h às 15h e das 18h às 23h, de terça a sexta-feira; e das 11h às 16h e das 18h às 23h, aos fins de semana. Os restaurantes El Paso (404 sul, 110 norte e Terraço Shopping) também seguem funcionando em horário normal.

Padaria

Na Le Pain Rustique, além das opções de pães artesanais feitos com fermentação natural, como o de gorgonzola, café e chocolate, e nozes, também é possível encomendar croissants tradicionais ou recheados, entre R$ 5,90 e 11,90; pain au chocolat simples ou com amêndoas (R$ 7,90 e R$ 8,90) e Pain au Raisin (R$ 6,50). As retiradas são agendadas no ato da encomenda para evitar filas nas lojas.

Serviços:

Southside

CLS 407, bloco B

Funciona de terça a sexta, das 12h às 15h; sábado e domingo, das 12h às 16h. Terça a quinta e domingo, das 19h às 0h; sexta e sábado, das 19h à 1h

Informações e pedidos: (61) 3541-3722

Reservas: https://southside.meitre.com/

Instagram: @southsidebrasilia

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Funciona de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Instagram: @blendboucherie

Bla´s

CLN 406 Bloco D Loja 38

Funciona de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h.

Telefone: (61) 3879-3430

Delivery: Rappi, iFood e Uber Eats

Instagram: @blas406

Dom Francisco

Asbac (SCES, Trecho 2, Conjunto 31, parte, / 3226 2005 / 3224 8429

CLS 402, Bloco B, Lojas 9 a 15

Telefones: 3224-1634 / 3321-0769

Instagram: @domfranciscorestaurante

Nakombi

SCLS 404, Bloco B, Loja 35

Telefone: (61) 3264-6888

Funciona terça a domingo, das 12h às 14h30 e das 19h às 23h30

Instagram: @nakombibsb

Delivery: iFood e Uber Eats.

Parrilla Beer

Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Funciona de terça a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 23h

Instagram: @parrilabeer

Delivery: iFood

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontão@pontaodolagosul.com.br

ww.pontao.com.br

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Funciona de segunda à sexta, das 12h às 15h, e das 19h à 0h; sábados, das 12h às 16h e das 19h à 1h; domingos, a partir das 12h às 16h.

Telefone: (61) 3248-0403 / 3364-0403

Instagram: @taypadelperu

www.taypa.com.br

Mandaka

QSD 23 Lote 02 Loja 01, Taguatinga Sul

Funciona diariamente, das 17h à 0h. Sexta a domingo, almoço a partir das 12h

Telefone: (61) 3967-6060

Instagram: @mandaka

Reservas e pedidos para viagem pelo telefone ou www.mandaka.com.br.

Delivery via iFood e UberEats

Sabor Brasil

302 Sul, Bloco A, Lojas 1 a 5 (Rua das Farmácias)

Funciona de segunda a domingo, das 11h30 à 0h

Telefone: (61) 3226-5942

Instagram: @vemprosaborbrasil

Delivery via iFood e UberEats

Le Pain Rustique

CLSW 105, BL. C, Loja 132 – (61) 3021-6767

SCLS 211, BL. B, Loja 01 (dentro do Submore) – (61) 3345-5555

SQS 310 (na Deli Market) – (61) 99809-2223

CLN 115, BL. D, Loja 16 – (61) 3349-4848

Subida da QI 23, Posto Ipiranga – (61) 3248-0561

Gilberto Salomão – (61) 99220-5151

Santé 13

Endereço: 413 Norte – Bloco A – Loja 40

Funciona de segunda a quarta-feira, das 12h às 23h; quinta-feira, das 12h à 0h; sexta-feira e sábado, das 12h à 1h; domingo, das 12h às 17h.

Telefone: (61) 3037-2132

Instagram: @sante13

El Paso

CLS 404, bloco C. Telefone: (61) 3323-4618

CLN 110, bloco E.Telefone: (61) 3349-6820

Terraço Shopping. Telefone: (61) 3233-5197

Funciona às terças das 12h às 15h e das 18h às 23h; quartas e quintas das 12h às 15h e das 18h à meia-noite; sextas e sábados das 12h às 16h e das 18h à meia -noite; domingos das 12h às 16h e das 18h às 23h.

Instagram: @elpasobsb/