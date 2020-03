Coronavírus: Anitta cozinha ao vivo com chef Lorena Abreu para incentivar seguidores

PUBLICIDADE 

A cantora Anitta surpreendeu seus seguidores na manhã dessa quinta-feira (19/3) ao cozinhar ao vivo com a chef Lorena Abreu. A especialista foi a responsável pela mudança positiva nos hábitos alimentares da artista e a acompanhou em diversos shows pelo mundo.

Para elaborar as receitas e ajudar a audiência a atravessar esse momento de isolamento por conta do coronavírus, Lorena mapeou o que Anitta tinha em sua casa. As escolhidas foram abobrinhas e tomates ao forno, como entrada, e um macarrão de arroz (bifum), acompanhado por cogumelos salteados com legumes (repolho, cenoura e couve-flor) e frango desfiado, para o preto principal.

Durante a live, a cantora mostrou que tem pouca experiência na cozinha, mas se esforçou em seguir as orientações da chef. “Meus Deus, isso é uma gincana do Gugu”, brincou Anitta. Ela, inclusive, queimou o dedo colocando uma travessa quente no forno.

“Vocês podem usar essas técnicas para se inspirar e fazer outras preparações com o que têm em casa, especialmente alimentos de rápido cozimento”, afirmou Lorena Abreu. A ideia também era sujar o menor número de utensílios possível.

A live chegou a ter 22 mil pessoas assistindo simultaneamente ao preparo da receita. “Ih, ficou gostoso”, comemorou Anitta ao finalizar o prato. A live ficará disponível por 24 horas no perfil da cantora.

Siga no Instagram : @_lorenaabreu e @anitta.