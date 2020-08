Chefs renomados estrelam lives do Sebrae no Brasil Sabor

PUBLICIDADE

O Brasil Sabor Delivery segue até o dia 20 de agosto em bares e restaurantes do Distrito Federal, mas a programação vai além dos pratos criados para o evento, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Com apoio do Sebrae no DF, uma sequência de transmissões ao vivo terá a participação de renomados chefs de cozinha do país, sob o tema “Inspire, Tempere e Experimente – Cozinha Show”. Em cada ocasião, os profissionais irão compartilhar receitas, dar dicas e falar sobre o andamento dos seus negócios em meio à pandemia.

As lives são gratuitas e acompanhá-las, os interessados precisam acessar o site www.minhapalestra.online/sebraedf e preencher um formulário. O jurado do Master Chef e dono do restaurante Sal, Henrique Fogaça abre a programação nesta terça-feira, às 20 horas. Nos próximos dias, será a vez de Alex Atala, Erick Jacquin, Edu Guedes e Felipe Bronze (veja programação abaixo).

Cozinheiros e restaurateurs de Brasília também estão compartilhando suas experiências em outra série de vídeos no canal da Abrasel/DF no Youtube. Já estão disponíveis as participações de Mara Alcamim, Lui Veronese, Renata La Porta e Diego Badra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o fim do festival, entrarão no canal as aulas de nomes como Gil Guimarães, Léo Hamu e Sebastian Parasole.

Apoio à alimentação fora do lar

“O Sebrae no DF sempre esteve ao lado desses empreendedores e agora não será diferente, pois toda nossa energia está focada na retomada da economia e no apoio aos pequenos negócios que tanto estão sofrendo nessa crise”, assegura o superintendente da instituição, Valdir Oliveira.

Ele acrescenta que durante o festival, o Sebrae no DF está ofertando 18 consultorias gratuitas com temas relacionados a finanças, inovação e marketing digital.

As vagas são limitadas e os interessados podem entrar em contato pela Central de Atendimento (0800 570 0800), ou pelo WhatsApp, no número (61) 3362 1701.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação:

Inspire, Tempere e Experimente – Lives

4 de agosto – 20h

• Henrique Fogaça

6 de agosto – 16h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Alex Atala

10 de agosto – 19h30

• Erick Jacquin

12 de agosto – 16h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Edu Guedes

18 de agosto – 20h30

• Felipe Bronze

Acesse aqui.

Em Brasília – Cozinha Show

28 de julho

• Mara Alcamim

30 de julho

• Lui Veronese

31 de julho

• Renata La Porta

02 de agosto

• Diego Badra

05 de agosto

• Gil Guimarães

09 de agosto

• Leo Hamu

14 de agosto

• Zé Carlos

16 de agosto

• Sebastian Parasole

Veja os vídeos aqui.