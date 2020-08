Caixa família é novidade no Bullguer

PUBLICIDADE

Os apaixonados por smashburguer têm um motivo especial para comemorar em família. A rede Bullguer acaba de lançar duas opções de caixas recheadas com as delícias da hamburgueria.

A primeira delas se chama Tudo Junto e vai com Bulldog (pão, salsicha húngara enrolada no bacon e coleslaw), um Hot Dog (pão, salsicha húngara e mostarda), um Standard (pão, carne, queijo), dois Chicks Bites (8 pedaços de peito de frango, empanados com uma casquinha leve e macia), uma Crinkles (batatas da casa temperadas com páprica) e uma Cheese Fries (batatas da casa temperadas com páprica e queijo derretido).

Já na caixa Misturado, são enviados um Uovo (pão, carne, queijo, ovo e maionese), um Bullguer (pão, carne, queijo, picles e molho), um Chicks (pão, frango empanado, queijo, cebola roxa, alface e maionese), um Standard (Pão, carne e queijo) e 4 Crinkles (batatas da casa temperadas com páprica). Ambas saem a R$ 99 e são vendidas exclusivamente pela Rappi.

Outra promo da casa para o mês de agosto é a “Recreio Coca-Cola com Bullguer”, que oferece um Standard e uma latinha de refrigerante a R$ 12,99. Vale de segunda à quinta, das 15h às 18h, também por delivery.

