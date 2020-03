Bullguer vende Standard por R$ 10 até dia 30 de março

PUBLICIDADE 

O Bullguer, rede de hamburguerias especializada em smashburguer, está oferecendo um de seus campeões de venda, o Standard por apenas R$ 10 até o dia 30 de março. Composto por carne 100% Black Angus grelhada e queijo derretido, o sanduiche pode ser pedido pela Rappi. Para realizar o pedido no aplicativo, basta baixá-lo localizar Bullguer na opção Restaurantes.

Em Brasília, outra opção é pedir por telefone ou pelo whatsapp, para entregas na própria loja, localizada na 410 Sul, ou por motoqueiros extras contratados. Neste caso, as áreas compreendidas para o delivery, a princípio, são Asas Norte e Sul, Sudoeste, Noroeste e Lago Sul.

Cuidados

A empresa atesta que os pedidos passam por todas as medidas preventivas de higienização, tanto dos funcionários quanto das embalagens e também na hora do preparo. A marca recomenda que, antes de comer, o cliente descarte a embalagem corretamente e higienize as mãos.

Criado em 2015 pelos sócios Alberto Abbondanza, Ricardo Santini e Thiago Koch, chef responsável pela concepção do cardápio, o Bullguer foi a primeira rede a trazer o conceito do smashburguer para o Brasil. A marca conta com 25 unidades na capital, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Mensalmente, são atendidos 137 mil clientes e vendidos mais de 186 mil hambúrgueres, chegando a 2,3 milhões de sanduíches por ano.

Serviço:

Bullguer Brasília

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 5

Telefone para pedidos: (61) 3554-1777

Pedidos pelo WhatsApp: (61) 99841-4686

Horário de funcionamento: Diariamente, das 12h à meia-noite



