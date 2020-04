Bullguer terá cheeseburger a R$ 10 na segunda

PUBLICIDADE 

A tradicional promoção da última segunda-feira do mês do Bullguer continua mesmo com a quarentena. Portanto, dia 27/4, tem mais um CBDay, em que o Standard, sanduíche composto por carne 100% Black Angus grelhada, pão brioche e queijo derretido, sai por apenas R$ 10. Neste mês, o limite é de cinco hambúrgueres por pedido para viagem.

Em Brasília, é possível comprar pelo Rappi, bastando baixar o aplicativo e localizar Bullguer na opção Restaurantes. Também está dispónível a encomenda pelo telefone (61) 3554-1777 e pelo WhatsApp (61) 99841-4686, com entrega realizada por motoqueiros próprios. As áreas de abrangência para essa opção são Asas Norte e Sul, Lago Sul, Sudoeste e Noroeste.

Em São Paulo, as entregas ocorrem a partir das unidades Anália Franco, Berrini, Centro, Cerro Corá, Eldorado, Granja Viana, Jardim Sul, Jardins, Paraíso, Perdizes, Santana, Santo André, Santos, Higienópolis, São José dos Campos, Tamboré, Vila Mariana, Vila Nova Conceição. As lojas do Rio de Janeiro (Ipanema) e de Belo Horizont também estão realizando pedidos.

Segurança alimentar

No Bullguer, o pedido passa por todos as medidas preventivas de higienização dos funcionários e das embalagens na hora do preparo. A marca recomenda que, antes de comer, os clientes descartem a embalagem corretamente e higienizem as mãos com água e sabão e/ou álcool gel.

Sobre o Bullguer

Criado em 2015 pelos sócios Alberto Abbondanza, Ricardo Santini e Thiago Koch, chef responsável pela concepção do cardápio, o Bullguer é a primeira rede a trazer o conceito do smashburguer para o Brasil. A marca conta com 25 unidades na capital, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Serviço:

Bullguer Brasília

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 5

Telefone para pedidos: (61) 3554-1777

Pedidos pelo WhatsApp: (61) 99841-4686

Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h30 às 23h



Saiba mais

Site: www.bullguer.com

Instagram: www.instagram.com/bullguer

Facebook: www.facebook.com/bullguer