Bullguer abre segunda hamburgueria em Brasília

Com o sucesso da primeira loja na 410 Sul, aberta em março de 2019, a rede Bullguer decidiu fincar os pés na cidade e abre oficialmente nesta quinta-feira a sua segunda unidade. O ponto escolhido foi o Venâncio Shopping, localizado no centro da capital e com um bom fluxo de pessoas. Esta é a 28ª unidade no país e se soma às de São Paulo (capital, cidades do interior e litoral), Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Para celebrar a inauguração, especialmente nos dias 1º, 5, 6, 7 e 8 de outubro, o Standard – hambúrguer que leva 100 gramas de carne Black Angus, queijo e pão macio de brioche personalizado Bullguer – será vendido com valor especial. Nos pedidos no salão, para consumo no local ou viagem, o sanduíche terá valor especial de R$ 10.

Medidas de segurança

Assim como na primeira loja, um dos destaques arquitetônicos do novo ponto é a parede de azulejos que remetem à obra de Athos Bulcão e à batata Crinkles, um dos carros chefes do cardápio.

O projeto tem cara industrial, com cadeiras de ferro, concreto e tubulações aparentes. Para dar aconchego, as áreas interna e externa receberam vasos de plantas. Já a cozinha é aparente, permitindo que os consumidores acompanhem o preparo dos lanches. A área total de 285m², comporta cerca de 100 assentos e inclui agradável espaço externo para receber os clientes e seus pets.

A unidade inicia a operação com salão aberto e retirada para viagem, seguindo os protocolos de distanciamento social, como oferecimento de álcool em gel 70% para higiene das mãos, medição de temperatura dos clientes, que devem utilizar máscara. A unidade conta com sinalizações de distanciamento na fila de pedidos, acrílico nos caixas e cardápio pode ser acessado com QR Code. O funcionamento é diário, de 11h30 às 21h.

Menu

Escolha certa para que ama sanduíches saborosos e com ótima relação qualidade/benefício, o Bullguer aposta em combinações descoladas com hambúrguer de 100g preparados com carne 100% Black Angus. As opções começam em R$ 18 e vão até R$ 30.

O meu favorito é, sem dúvida o Lumberjack (R$ 25) , com carne, queijo, bacon e picles. Também amo o Bulldog (R$ 18), com pão macio, salsicha húngara enrolada em bacon e molho coleslaw. Para os vegetarianos, a asa tem ainda o Green One (R$ 26), montado com hambúrguer de falafel com coentro, coleslaw, picles de rabanete e ovo.

Veja o menu completo

A batata Crinkles (R$ 12), temperada com páprica e acompanhada por maionese da casa, é boa pedida para acompanhar o sanduíche. Mas eu gosto mesmo é dos Chicks Bites (R$ 14), oito pedaços de peito de frango empanados com uma casquinha leve e macia. Para beber, a dica é a Berrie Lemonade (R$ 10), combinando amora e suco de limões taiti e siciliano e a 50/50, chá mate com suco de limão que dá até para lembrar das prarias cariocas (risos).

E-commerce

A marca lançou no último mês sua loja virtual, que traz itens despojados e cheios de estilo, que oferecem todo conforto durante o uso. São moletons, viseiras, bonés de aba reta e curva (parceria com a Starter) e meias personalizadas, em parceria com a Altai. Os artigos de moda já estão disponíveis para entrega em todo o Brasil, com acessórios a partir de R$ 34,99 (meias) até R$ 120 (moletom). Para conferir a coleção, acesse aqui.

Sobre o Bullguer

Criado em 2015 pelos sócios Alberto Abbondanza, Ricardo Santini e Thiago Koch, chef responsável pela concepção do cardápio, o Bullguer é a primeira rede a trazer o conceito do smashburguer para o Brasil. A marca conta com cerca de 30 unidades na capital, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Serviço:

Bullguer Venâncio Shopping

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 6, Asa Sul, Brasília/DF

Telefone: (61) 98291-8707

Horário de funcionamento Salão e Viagem: 11h30 às 21h (todos os dias da semana)

Saiba mais sobre o Bullguer

Site: www.bullguer.com

Instagram: www.instagram.com/bullguer

Facebook: www.facebook.com/bullguer