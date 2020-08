Bullguer reabre salão da unidade de Brasília

PUBLICIDADE

Com a flexibilização do funcionamento de restaurantes em Brasília, o Bullguer, rede de hamburguer referência em smashburguer no país, acaba de reabrir o salão da unidade localizada na Asa Sul, seguindo as adaptações necessárias para oferecer segurança aos clientes que desejam consumir no local, com abertura programada todos os dias da semana de 11h30 às 23h.

Para a reabertura, a unidade, localizada na 410 Sul, ganhou reforço nos protocolos de higienização de superfícies e segurança alimentar, com a disponibilização de totem com álcool em gel 70% para higiene das mãos, medição de temperatura conduzida por um colaborador, e acesso aos espaços interno e externo com quantidade de lugares reduzida.

O Bullguer conta ainda com sinalizações de distanciamento na fila de pedidos, placa de acrílico nos caixas e cardápio pode ser acessado com QR Code. O uso de máscara é obrigatório ao transitar pelo ambiente, sendo permitida a retirada apenas no momento do consumo.

Além de atendimento no salão, a unidade mantém a opção de retirada para viagem e atendimento no delivery nas proximidades da unidade pelo app da Rappi.

Cheeseburger Day

Nesta segunda-feira, 31 de agosto, o Bullguer realiza o seu tradicional CBDay, celebrado sempre na última segunda-feira do mês. Com essa ação, a marca oferece o Standard, um hambúrguer feito com blend 100% Black Angus, queijo derretido e pão macio carimbado com a marca da rede, por R$ 10. O preço vale para o período de funcionamento da loja, para consumo no local, retirada para viagem ou entrega pela Rappi, com limitação de cinco unidades por pedido.

Bullguer na caixa

Outra oferta da rede que tem feito sucesso entre as famílias é o “Bullguer na Caixa”. Por R$ 99 os consumidores podem escolher entre duas opções de caixa, incluindo entrada e hambúrguer ou hot dog. A seleção de produtos serve de três a quatro pessoas e pode ser pedida exclusivamente pela Rappi.

A primeira opção se chama Tudo Junto e é composta por um Bulldog (pão, salsicha húngara enrolada no bacon e coleslaw), um Hot Dog (pão, salsicha húngara e mostarda), um Standard (pão, carne, queijo), dois Chicks Bites (8 pedaços de peito de frango, empanados com uma casquinha leve e macia), uma Crinkles (batatas da casa temperadas com páprica) e uma Cheese Fries (batatas da casa temperadas com páprica e queijo derretido).

Na caixa Misturado, são enviados um Uovo (pão, carne, queijo, ovo e maionese), um Bullguer (pão, carne, queijo, picles e molho), um Chicks (pão, frango empanado, queijo, cebola roxa, alface e maionese), um Standard (Pão, carne e queijo) e 4 Crinkles (batatas da casa temperadas com páprica).

Serviço:

Bullguer Brasília

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 5, Asa Sul

Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h30 às 23h

Saiba mais sobre o Bullguer:

Site: www.bullguer.com

Instagram: www.instagram.com/bullguer

Facebook: www.facebook.com/bullguer