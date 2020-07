Aposta no virtual continua, mesmo com reabertura de bares e restaurantes

PUBLICIDADE

Muitos bares e restaurantes voltaram a funcionar na quarta-feira (15/7), vários outros se mantiveram fechados diantes do aumento cada vez mais rápido do contágio pela covid-19 e pelo fato de a capacidade de atendimento nos hospitais estar quase que 100% comprometida.

Diante da insegurança do consumidor em sair de casa, percebida pelos primeiros dias da reabertura, especialmente nos restaurantes, eventos virtuais ou que têm o delivery como foco continuam sendo a alternativa para diversificar o faturamento.

Nesta segunda (20/7), a revista Prazeres da Mesa, principal publicação especializada em gastronomia do país, realiza uma live com chefs de várias partes do Brasil para comemorar os seus 17 anos de contribuição para o desenvolvimento deste segmento. Em duas horas de duração, a partir das 19h, o Mesa Happening pretende mostrar o outro dos profissionais da cozinha.

Atrelada ao site www.mundomesadigital.com.br, a iniciativa também envolve a venda de pratos de alguns dos chefs participantes, via delivery e com brinde especial. De Brasília, estarão restaurante Universal, com filé au poivre (carne alta ao molho de pimenta-verde e alecrim, acompanhada por arroz à piamontese – R$ 89) e a Casa Baco, com a Pizza Carnvale (em formato de estrela, com burrata, linguiça artesanal, pomodoro pelati e basílico e ponstas recheadas com burrata – 79,80). Os pedidos podem ser feitos pelo (61) 3443-2089 (Universal) ou iFood (Casa Baco). O acesso ao site para assistir à programação é gratuito.

Festival

Também nesta segunda, tem início o Festival Brasil Sabor sob o tema “Experimente novos sabores”. Até 20 de agosto, 122 casas estarão oferecendo pratos em seis faixas de preços, entre R$ 50 e R$ 210 (sem a taxa de entrega), a depender da quantidade de comensais e categoria. Promovido pela Abrasel em parceria com o Sebrae do Distrito Federal, a ação pretende atrair o brasiliense pela comodidade.

Os pedidos deverão ser efetuados diretamente pelo Whatsapp ou pelo telefone do restaurante ou por meio de aplicativos usado por cada participante. Algumas casas também dão a opção de take away, o que isenta o consumidor da taxa de entrega. E outras que já estão abertas, também estarão com o pratos especial do festival no menu.

Durante o período do festival, o público poderá pedir, entre outros pratos, o arroz de cerveja e dadinho de tapioca com geleia de pimenta vermelha do Primeiro Bar; o arroz de pato do Tejo; o filé ao molho de cogumelos do Marietta; a costelinha suína com barbecue de jaboticaba e batatas ao murro do Léo Hamu; as fajitas texanas do El Paso; o baião com baby beef do Bla’s. Os pratos e casas participantes podem ser consultados no site oficial do evento: www.brasilsabordf.com.br.

Aulas à distância

A programação do Festival Brasil Sabor também vai oferecer uma série virtual de oficinas, duas a cada semana, em cozinha móvel do Iesb. Já estão confirmadas as participações dos chefs Renata La Porta (Buffet Renata La Porta), Diego Badra (Conca Cozinha Original), Mara Alcamim (Universal), Sebastian Parasole (Iesb), Leo Hamu, Diego Badra (Conca), Gil Guimarães (Baco), Lui Veronese, José Carlos (Maki San) e Renata La Porta.

