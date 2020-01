André Batista agora comanda o Mauss+Dobe

PUBLICIDADE 

A tendência de compartilhar espaços não vai morrer tão cedo. Com o custo alto dos aluguéis, especialmente numa cidade como Brasília, tem feito muitos empreendedores a unirem suas propostas em projetos comuns. A Mauss+Dobe, aberta em dezembro de 2019, é mais uma a ilustrar essa forma de pensamento coletivo.

O espaço reúne a Dobe, marca de roupas masculinas nascida em Brasília, que vende ainda outras duas grifes (a Vert, de tênis sustentáveis, e a Evoke, de óculos); o pessoal da FK Parlour, que dividiu o andar de cima em salão dedicado apenas a serviços de cabelo e estúdio de tatuagem; e o misto de bar e cafeteria, tocado pelo projeto Mauss (união do 5uinto e da festa Sintra), cuja proposta gastronômica leva a assinatura do chef André Batista.

A primeira coisa a se dizer sobre o serviço é que há dois menus, ambos enxutos devido à estrutura mínima de cozinha. O de dia é mais focado em cafés, lanches rápidos e pratos executivos para almoço. Neste é possível provar o pão de queijo (R$ 12, com 4 unidades) elaborado da forma goiana, com banha de porco, polvilhos doce e azedo, ovos e queijo meia cura, vindo do Serro (MG). A casquinha é fina e o recheio muito suculento e saboroso.

Também provei o CLT (R$ 24), sanduíche com frango defumado e desfiado, alho-poró, alface e tomate no pão ciabatta. A receita é simples, mas o resultado surpreende. Tem ainda opção de ovo caipira mexido (R$ 12), empanadas de carne apimentada feitas como na Argentina (R$18), e sanduíche vegano de cogumelos salteados.

Para acompanhar, há café espresso com grão da fazenda Zacanaro, de Cristalina (GO), ou coados na Hario V50 ou Prensa Francesa. Atualmente, o grão utilizado é da Chapada Diamantina (BA), torrado pelo Los Baristas. Bebidas com leite, geladas e opções de drinques também estão entre as opções.

No almoço, André propõe pratos com edição limitada, sempre com duas opções com proteína animal e uma vegana, entre R$ 39 e R$ 59. Para saber quais figuram na semana, é preciso acompanhar a casa pelo Instagram (@mauss.dobe). Nos próximos dias, vai ter pirarucu com tucupi.

Quando a noite cai

À noite, o menu traz pratos mais sofisticados, a exemplo do duo de vieiras canadenses com manteiga de cumaru e gordura de pato, servido com purê ácido de beterraba (R$ 45). O kobe beef é apresentado em duas montagens. Na primeira (R$ 54), a carne chega à mesa fatiada à moda de carpaccio com creme de folhas de mostarda, queijo do Serro e alcaparrones.

Na segunda opção (R$ 62), vem em tiras cozidas à vácuo com molho béarnaise e chips de batata doce. Para quem não come carne, a opção é a tartine com mix de cogumelos salteados na manteiga com laranja Bahia e raspas de limão siciliano. Este tem versão vegana. A cheesecake invertida com compota de figos e o brownie de caramelo salgado são opções de sobremesa tanto para o dia quanto para a noite.

Nos bebes, gostei do Lillet Spritz (R$ 35), com vinho fortificado produzido no sul de Bordeaux, espumante e figo marinado; e também do refrescante Moscow Mule (R$ 27), preparado como o original, sem aquela espuma densa. Mas ainda tenho um longa jornada para percorrer toda a carta.

O próximo, com certeza, será o Ginja, com bourbon, licor Luxardo, bitter e cereja amarena. Vale dizer que os xaropes e as tônicas usados são preparados in loco e que, quando é o caso, as bebidas são gaseificadas na hora.

O Negroni e o rum são envelhecidos também por eles. Ah, e lembram da FK Parlour? Eles também produzem cerveja, a única vendida na casa em três versões: Pale Ale, Summer Ale, Weiss. Boa visita!

Serviço:

Mauss Dobe General Store

Endereço: 112 sul bloco A loja 21

Funciona de segunda a quarta, das 9h às 20h, e de quinta a sábado, das 9h à meia-noite

Instagram: @mauss.dobe