Le Parisien promove jantar harmonizado

PUBLICIDADE

Os amantes de um bom vinho e da alta gastronomia vão poder desfrutar de um jantar vínico em quatro etapas. O menu é uma parceria entre o chef Leandro Nunes e a especialista em vinhos Cynthia Malacarne, que vem diretamente do Chile, e acontece no próximo dia 21, a partir das 19h30. As vagas são limitadas.

Abrindo a noite, um incrível amuse bouche (patê de campanha com duxelle de cogumelos e picles de pepino sobre focaccia tostada). De entrada, o chef traz um brochette de boudin blanc de salmão sobre creme de brócolis.

Para o prato principal, os comensais podem escolher entre um magret de pato com molho diable e aligot ou um filé mignon ao molho barbecue com aligot. Fechando o menu com chave de ouro, a sobremesa é um saboroso figo grelhado com vinho acompanhado de bavaroise de cupuaçu.

Os rótulos escolhidos pela enóloga Cynthia Malacarne ressaltam o sabor dos pratos. A especialista traz opções premiadas, como o espumante Apagão, Malvasia Bianca e Igará Merlot. O investimento é de R$215 por pessoa, mediante pagamento antecipado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jantar Vínico Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Data: 21/01

Valor: R$ 210 (por pessoa) mediante pagamento antecipado

Horário: das 19h30 às 22h

Informações: (61) 99918-5189

Siga: @leparisienbistrotbsb

*Vagas Limitadas