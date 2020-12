Le Parisien oferece 50% de desconto na compra do segundo menu completo

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para os apaixonados pela boa gastronomia. Os sabores franceses do Le Parisien, agora, tem uma promoção especial para os comensais. Trazendo referências dos tradicionais bistrôs, a casa oferece um cardápio especial em quatro etapas no almoço e no jantar. O restaurante ainda oferece 50% de desconto na compra do segundo menu completo.

No almoço, cada dia é um prato selecionado pelo chef Leandro Nunes. A pedida para as terças é um delicioso frango com creme de espinafre e massa folhada. Às quartas, é uma massa exclusiva para os comensais saborearem. Na quinta, a sugestão é um parmentier de boeuf bourguignon. Já na sexta, o menu executivo traz o tradicional cassoulet da casa. Os pratos acompanham a deliciosa salada maison (R$53), além do couvert (R$ 9) e da mini sobremesa (R$ 9).

Os comensais podem também escolher qualquer prato do cardápio da casa. Quem escolher esta opção saboreia o menu completo (couvert, entrada, prato principal e sobremesa) por R$ 119. O valor é válido no almoço e no jantar. Entre as sugestões de principal, estão: o Boeuf Bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69); Cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68); Peixe à meuniére (peixe do dia grelhado ao molho de manteiga, limão e amêndoas, finalizado com salsa. Acompanhado de brócolis com vagem salteada com alho – R$ 76).

Outra pedida do restaurante é a saborosa codorna (codorna recheada com cogumelo paris e molho demi-glace, acompanha uma pequena salada de alface frisé com vagem, tomate confit e farofa de copa – R$ 74).

Além disso, para aproveitar a promoção dos 50% no segundo menu, é necessário fazer a reserva e seguir os instagrans: @chefleandronunes e @leparisienbistrotbsb.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

