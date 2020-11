Le Parisien lança menu de almoço com pratos a R$53

PUBLICIDADE

Os sabores franceses do Le Parisien, agora, tem menu especial para o almoço, com receitas clássicas e autorais do chef Leandro Nunes. Trazendo referência dos tradicionais bistrôs, a casa oferece um prato diferente para cada dia da semana por R$53.

A aposta para as terças é o um delicioso frango com creme de espinafre e massa folhada. Às quartas, o chef Leandro Nunes seleciona uma massa exclusiva para os comensais saborearem. Na quinta, a pedida é um parmentier de boeuf bourguignon. Já na sexta, o menu executivo do almoço traz o tradicional cassoulet da casa. Todas os pratos acompanham a deliciosa salada maison.

O cardápio conta ainda com selecionados vinhos tintos, brancos e rosés, entre rótulos nacionais e importados. São cerca de 25 sugestões para harmonizar com os saborosos pratos. Além disso, traz drinks autorais, como o Miss Noemy (vodka Smirnoff, creme de cassis, suco de limão, suco de uva e espumante – R$ 28); Miss Ana (gin Tanqueray, cointreau, xarope de toranja, suco de laranja, angostura, água com gás – R$ 37); Miss Pat (gin tanqueray, limão, gengibre, framboesa, cereja e água com gás – R$ 35) e Jack Javier (Jack Daniel’s, espumante, suco de limão, xarope de framboesa e alecrim – R$35).

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb