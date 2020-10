Le Parisien Bistrot reabre com novidades

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para os apaixonados pela alta gastronomia. O restaurante Le Parisien (CLN 103) retoma às atividades com uma nova proposta. Trazendo a referência dos tradicionais bistrôs franceses, a casa, agora, aposta em um menu completo, em quatro etapas (couvert, entrada, prato principal e sobremesa), entre outras seleções incríveis, inclusive opções para compartilhar. Os comensais poderão vivenciar uma verdadeira viagem à França por meio dos pratos autorais, além dos clássicos, assinados pelo renomado chef Leandro Nunes.

Para começar o novo menu contempla, de entrada: Frisée aux lardons (salada de alface frisée com lardons, ovo mollet, farofa e vinagrete de mostarda dijon – R$ 34); Torta folhada de cebola (massa folhada com cebola caramelizada, tomate confit, presunto de parma e alface frisée. Finalizado com redução de aceto balsâmico – R$ 32) e Steak tartare (carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola. Acompanha alface frisée, torradas e batata frita – R$ 42). Há também uma versão vegana, que é Tian provençal (abobrinha, berinjela, cebola, tomate assados e finalizados com uma saladinha de alface frisée – R$ 29).

De principais, o chef apostou em clássico, como Boeuf Bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69); Cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68); Peixe à meuniére (peixe do dia grelhado ao molho de manteiga, limão e amêndoas, finalizado com salsa. Acompanhado de brócolis com vagem salteada com alho – R$ 76). Outra pedida do restaurante é a saborosa codorna (codorna recheada com cogumelo paris e molho demi-glace, acompanha uma pequena salada de alface frisé com vagem, tomate confit e farofa de copa – R$ 74).

Leandro também traz a tradicional boutiques de carnes francesas, onde o comensal escolhe o corte, o molho e acompanhamentos. Para esta opção, os brasilienses podem saborear um suculento filé mignon (250g), podem optar pelos molhos: gorgonzola, dijon, poivre vert ou béarnaise (de acordo com disponibilidade). E, de acompanhamento podem escolher: batata frita, gratin dauphinois, tian provençal ou brócolis com vagem no azeite de alho. O prato sai a R$ 79.

As sobremesas da casa também estão um espetáculo à parte. Entre as opções, o bolo Le Parisien bolo de chocolate recheado com ganache de chocolate finalizado com creme inglês de cumaru – R$ 32); o clássico crème brûlée (preparo de creme cozido e maçaricado com açúcar. Fazemos o nosso com cumaru, uma semente típica brasileira que traz um sabor especial – R$ 26) e, para fechar, uma sugestão vegana: bolo de macaxeira (bolo de macaxeira com molho cítrico de coco e limão tahiti – R$ 28)

Os apaixonados pela alta gastronomia podem, ainda, escolher o menu em quatro etapas, que contempla couvert, entrada, prato principal e sobremesa (R$119)

Aos que amam reunir os amigos, o chef oferece uma deliciosa seleção para compartilhar, que é a Tábua de frios (tábua com patê de campanha, copa defumada, língua defumada, linguiça com pimenta calabresa, picles e torradas – R$ 80).

Para brindar

O cardápio conta ainda com selecionados vinhos tintos, brancos e rosés, entre rótulos nacionais e importados. São cerca de 25 sugestões para harmonizar com os saborosos pratos. Além disso, traz drinks autorais, como o Miss Noemy (vodka Smirnoff, creme de cassis, suco de limão, suco de uva e espumante – R$ 28); Miss Ana (gin Tanqueray, cointreau, xarope de toranja, suco de laranja, angostura, água com gás – R$ 37); Miss Pat (gin tanqueray, limão, gengibre, framboesa, cereja e água com gás – R$ 35) e Jack Javier (Jack Daniel’s, espumante, suco de limão, xarope de framboesa e alecrim – R$35).

Programação musical

Para os amantes da boa música, durante o jantar, o restaurante traz um time de artistas de peso, que trazem em seus repertórios variados estilos musicais, como jazz e música instrumental.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb