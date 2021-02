Le Parisien Bistrot lança novos pratos exclusivos para delivery

PUBLICIDADE

Mais uma novidade para quem ama um clássico francês com uma pegada contemporânea. Agora, o lançamento do restaurante Le Parisien são pratos exclusivos para quem quer apreciar um excelente menu assinado pelo chef Leandro Nunes no conforto de casa.

Um dos destaques é o baião francês (arroz com feijão branco cozido, bacon, linguiça, pedacinho de cordeiro, queijo gruyère, pimenta de cheiro, cebolinha e coentro – R$53). Outra sugestão é um delicioso arroz de pato (arroz com pato desfiado, cenoura, ervilha e linguicinha apimentada – R$56)

Há também deliciosas massas que não perdem nada no quesito sabor. Entre as opções, estão: espaguete ao ragu (espaguete ao molho de acém cozido na cerveja preta com mostarda, molho de tomates, tomate confit e picles de pimenta de cheiro – R$45), talharim ao molho de gorgonzola (talharim ao molho de gorgonzola, azeite de ervas e cebolete – R$44), talharim à matriciana (talharim salteado ao molho de tomate com bacon e pimenta calabresa – R$40).

O menu também contempla uma opção de parmentier, que é um clássico da culinária francesa, sendo uma combinação parecida com o escondidinho brasileiro. A casa traz a receita preparada com ragu de boeuf bourguignon com purê de batatas e queijo gruyère (R$56).

Aos vegetarianos, o chef apostou em arroz de cogumelos (arroz salteado com cogumelos, shoyo e cenoura – R$49) e para os veganos a sugestão da casa é arroz de ratatouille (arroz salteado com ratatouille e rolinhos de vegetais tostados – R$40).

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food