Kawaii Pan lança cardápio de Natal

Após o sucesso da linha de Halloween, a Kawaii Pan abre agenda para as encomendas de seus próximos lançamentos temáticos. Inspirada pelo período natalino, Evelyne Ofugi elaborou uma série de novidades deliciosas para encantar toda a família. Elfos, Papai Noel, renas e outras figuras tão características da época ganharam versões comestíveis e foram estrelas de um ensaio fotográfico com itens de decoração da loja Frog Store (112 Norte).

Os lançamentos podem ser comprados de forma individual ou em kits. Custando R$ 20, a árvore de Natal de biscoitos pode ser adquirida de duas formas: pronta ou como um kit que contém os biscoitos, glacê e granulados para ser montada e decorada em casa, em uma atividade lúdica e deliciosa.

Há também um pacote com um mix de pãezinhos natalinos, que também sai a R$ 20. Todos são com formatos especiais: o Papai Noel vem com recheio de chocolate ao leite; o de boneco de neve é recheado de bombom e o de árvore de Natal é com goiabada e um melon pan verde e vermelho com recheio de creme.

Pães de queijo congelados, biscoitos e pães no vapor também ganharam versões com o tema natalino. O destaque do cardápio sazonal vai para os kits – feitos sob encomenda – que vêm em lindas embalagens de presente. O “Paz” (R$ 50) é formado por uma caixa com seis biscoitos de Natal recheados nos sabores brigadeiro e beijinho, um mini chocotone, um pacote de mini cookies na meia do Papai Noel e um lindo vasinho de flor vermelha. Já o “Amor” (R$ 100) inclui tudo do anterior, mais um pacote de biscoitos de queijo no formato de estrela, biscoitinhos de baunilha e chocolate, pãezinhos no vapor com potinhos de mel e geleias e um kit de árvore de Natal de biscoito para montar.

O kit “Prosperidade” (R$ 150) é formado por todos os itens do “Amor”, mais duas bengalas doces, dois bonecos de neve com recheio de bombom, dois Papais Noéis com recheio de chocolate ao leite, duas árvores de Natal com recheio de goiabada e marshmallows. As encomendas podem ser feitas por WhatsApp: (61) 99459-9037.

Sobre a Kawaii Pan

Referência quando o assunto é alimentação saudável e divertida, Evelyne Ofugi criou a Kawaii Pan com a proposta de oferecer lanches lúdicos para todas as idades. Kawaii significa “fofinho” em japonês e este é o primeiro adjetivo que vem à mente ao ver as delícias criadas por ela. A empresa também oferece personalização para eventos e cestas de café. Evelyne é autora dos livros “Alegria na Cozinha: Festas Saudáveis e Divertidas” e “Alegria na Cozinha: Lanches Divertidos”, ambos da editora Senac-DF. Ela ministra cursos e workshops sobre o assunto para crianças e adultos. Possui ainda várias qualificações na área, como: Bases Nutricionais Infanto Juvenil; Menu para crianças; Aproveitamento de Alimentos; Educação infantil – Características e singularidades e Nutrição Funcional, além do curso de Child Nutrition and Cooking, pela Universidade de Stanford.

Serviço

Kawaii Pan

SHCES Quadra 507 Bloco C Loja 15 – Cruzeiro Novo – Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Informações e encomendas: (61) 99459-9037