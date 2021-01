JK Shopping tem pratos exageradamente deliciosos para celebrar o dia da gula

PUBLICIDADE

Sejamos sinceros: poucas coisas dão tanto prazer quanto comer. Ainda mais quando comemos nosso prato favorito, doces, e toda e qualquer iguaria que nos desperte desejo. É uma sensação boa demais. E se a gente ainda tem uma data especial que nos motiva a dar uma pausa na dieta, menos peso na consciência!

Para celebrar o Dia da Gula, comemorado em 26 de janeiro, separamos uma lista de pratos deliciosamente fartos e suculentos que podem ser saboreados na praça de alimentação do JK Shopping. Confira:

No Frango no Pote, a pedida é o pote com 12 pedaços de peito de frango empanados, levemente apimentados. (R$ 44,90). Para quem curte uma boa massa, a dica do Spoleto é a Massa Mamma. São 10 ingredientes e 2 molhos a escolha do cliente. (29,90). Para os amantes de Pizza, no Habib ‘s 2 pizzas grandes saem por (R$ 49,90).

No Outback a sugestão é a Ribs on the barbie – uma deliciosa costela marinada com um mix secreto de temperos. (R $74,90). Para curtir um happy hour a sugestão são as delícias do Zeka Choperia. Por lá, a porção de picanha com mandioca sai por (R$ 59,99). Outra sugestão para aproveitar a data é a Parmegiana Tamanho Família no Restaurante do Rubinho (R$ 75,90). Para finalizar, a dica é o Cappuccino de nutella com chantilly da Fabriquê Coffee Co. (R$15,90).

Depois de tantas dicas de dar água na boca, é só chamar os amigos, o date ou os familiares para escolherem o que mais agrada e apreciar as delícias!

JK Shopping

Site: http://www.jkshoppingdf.com. br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h

Telefone: (61) 3246-8601